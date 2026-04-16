AI 기반 의료기술 ·신약 개발 연구 지원

보건복지부는 16일 건양대학교병원에 충청권 '의료데이터 안심활용센터'를 개소했다고 밝혔다.

대전 서구 관저동에 위치한 건양대병원 전경. 건양대병원 AD 원본보기 아이콘

안심활용센터는 민감한 의료데이터를 외부 반출 없이 안전하게 분석할 수 있도록 설계된 보안 분석 전용 공간으로, 연구자는 기관 자체 의료데이터뿐 아니라 보건의료 빅데이터 플랫폼과 암 공공 빅데이터의 데이터도 이용할 수 있다.

복지부는 연구자들이 보건의료 데이터를 안전하게 분석·활용할 수 있도록 2023년부터 권역별로 안심활용센터를 지정·운영해오고 있다. 기존 한국보건의료정보원(서울), 계명대학교동산의료원(대구), 부산대학교병원(경상), 원주세브란스기독병원(강원), 충남대학교병원(충남), 국립암센터(경기), 화순전남대학교병원(전남)에 이어 이번이 8번째 안심활용센터다.

충청권 안심활용센터 추가 개소로 지역에서 의료데이터를 안심하고 활용할 수 있는 기반이 한층 확대되고, 임상·진료 데이터와 공공데이터를 결합한 분석이 가능해짐에 따라 인공지능(AI) 기반 의료기술 개발, 정밀의료 연구, 신약 개발 등 다양한 분야에서 데이터 기반 연구가 활성화될 전망이다.

특히 건양대학교병원 안심활용센터는 '클라우드 기반 원격자료열람' 모델의 시범 센터로서, 원내 안전한 활용공간에서 클라우드 내 GPU를 활용한 AI 개발 등을 실증해볼 수 있는 기반 역할도 시험할 예정이다.

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김현숙 복지부 첨단의료지원관은 "최근 AI 연구 개발과 실증을 위한 의료데이터 활용 수요가 크게 증가하고 있다"며 "이번 안심활용센터 확대가 데이터 기반 연구 접근성과 편의성을 높이고, 의료데이터의 안전한 활용에 대한 사회적 신뢰가 공고해지는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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