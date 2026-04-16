5개 손보사로 계약 이전도 검토

예금보험공사가 추진한 예별손해보험 매각 본입찰이 단독 응찰로 유효경쟁이 성립되지 않아 유찰됐다.

예보는 예별손보 공개매각을 위한 본입찰을 마감했다고 16일 밝혔다.

본입찰은 예비인수자로 선정된 3개사를 대상으로 실시했다. 하지만 총 1개사만 최종인수제안서를 제출, 유효경쟁이 성립하지 않아 결국 유찰됐다.

예보는 단독응찰자를 포함한 잠재매수자의 인수 의사를 타진해 매각 가능성이 확인될 경우, 국가계약법에 따른 재공고 입찰을 검토할 예정이다.

다만 매각 가능성이 없다고 판단되는 경우 공개매각을 중단하고, 삼성화재·현대해상·DB손보·KB손보·메리츠화재 등 5개 손보사로의 계약이전 절차에 착수할 계획이다.

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예보 관계자는 "공개매각 진행 여부와 관계없이 예별손보의 모든 보험계약은 조건 변경 없이 보호될 예정"이라며 "보험계약자에게는 어떤 불이익도 발생하지 않는다"고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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