경기도교육청에 대한 '2025회계연도 결산검사'가 16일 시작됐다.

오는 28일까지 진행되는 이번 결산검사는 본청과 직속기관, 교육지원청이 검사 대상이다. 특히 성남, 부천, 군포의왕, 안성, 김포, 포천 등 6개 교육지원청은 결산검사 위원이 현장을 직접 방문해 검사를 진행한다.

결산검사 위원은 지난 2월 경기도의회가 선임해 위촉한 김도훈(대표위원) 도위원을 비롯해 이호준, 임창휘 도위원, 공인회계사, 세무사, 시민사회단체, 재무 전문가 등 총 13명으로 꾸려졌다.

2025회계연도 경기도교육청 결산검사에 앞서 결산검사 위원들이 기념사진을 찍고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

위원들은 도교육청의 지방교육 재정 운영 전반을 살피고 예산집행의 효율성과 운영관리 실태 등을 중점적으로 검사한다.

결산검사 범위는 ▲경기도교육비특별회계 세입·세출 결산 ▲기금 결산 ▲재무제표 ▲성과보고서 ▲결산서의 첨부서류 등이다.

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도교육청 관계자는 "이번 결산검사를 통해 지난해 예산운영 성과를 평가·분석하고 의견을 적극 반영하는 등 더욱 투명하고 건전한 지방교육 재정 운영을 위해 최선을 다할 계획"이라고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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