'서빙'도 퍼펙트… 동명대 볼링부, 노인복지관서 구슬땀
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
"대회 준비로 바쁘지만 서빙도 완벽하게 '스트라이크' 해야죠."
동명대학교 동명사회봉사단 볼링부 학생들이 지난 15일 부산남구노인복지관을 찾아 어르신 200여명을 대상으로 봉사활동을 진행했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"성과급 45조 달라" 요구에 삼성전자 발칵…"왜 너...
AD
이번 활동은 훈련과 대회 준비 속에서도 세대 간 소통을 늘리기 위해 마련됐다. 학생들은 어르신의 식사를 돕는 배식 봉사를 진행하고 스마트폰 사용에 어려움을 겪는 어르신을 대상으로 1대1 맞춤형 교육도 실시했다.
동명사회봉사단은 홀로 어르신 대상 쌀 지원과 말벗 활동 등 다양한 나눔 활동을 이어가고 있다.
AD
영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>