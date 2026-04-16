경기 부천시는 소사3·소사본1-1·상동 등 정비사업 3곳을 비롯해 신·구도심 역세권을 중심으로 주택 공급에 나선다고 16일 밝혔다.

올해 일반분양 물량은 총 4400여 가구 규모로 예정돼있다. 주요 사업지로 지난 2월 분양을 시작한 괴안3D구역 재개발 사업 '온수역 쌍용플래티넘'은 전체 759가구 규모로 조성된다.

부천 소사역 일대 재개발 구역 위치도. 부천시 제공. AD 원본보기 아이콘

경인선 소사역 일대에서는 소사3구역이 전체 1649가구 중 897가구를 상반기 중 일반분양할 예정이며, 소사본1-1구역은 전체 1728가구 중 오피스텔을 포함한 1419가구를 하반기에 분양한다.

또 7호선 상동역 인근 옛 상동 홈플러스 부지에는 1859가구 규모의 주택을 공급하며 올해 7월 분양을 목표로 한다.

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부천시 관계자는 "정비사업과 역세권 개발을 중심으로 주택 공급 기반을 확충하고 있다"며 "안정적인 주거환경 조성과 시민 주거 만족도 향상을 위해 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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