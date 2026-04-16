강원도의회, ‘2025회계연도 결산검사위원’ 위촉

회계 전문가 등 9명 구성…원미희 의원 대표위원 선임

5월 5일까지 도·교육청 예산집행 적정성 정밀 점검

강원특별자치도의회(의장 김시성)가 도민의 소중한 혈세가 적재적소에 투명하게 집행되었는지 확인하기 위한 본격적인 검증 절차에 들어갔다.

강원특별자치도의회(의장 김시성)가 16일 도의회 상담실에서 '2025회계연도 결산검사위원 위촉식'을 개최하고 있다. 강원도의회 제공 AD 원본보기 아이콘

강원특별자치도의회는 16일 도의회 상담실에서 '2025회계연도 결산검사위원 위촉식'을 개최하고 총 9명의 위원을 선임했다고 밝혔다.

결산검사위원은 총 9명으로, 도의원 3명을 비롯해 재정 및 회계분야의 풍부한 경험과 실력을 겸비한 공인회계사·세무사, 공공기관, 전직 공무원 등 9명으로 구성되었다.

결산검사위원들은 16일부터 5월 5일까지(20일간) 강원특별자치도 및 강원특별자치도교육청의 지방재정 관련 법령 등의 규정이나 회계절차에 따라 예산집행의 적정성, 낭비 사례 등을 종합적으로 검사·분석해 검사의견서를 작성하게 된다.

결산검사가 마무리되면 강원특별자치도지사와 도 교육감은 5월31일까지 검사의견서를 첨부한 결산승인안을 의회에 제출하게 되며, 도의회는 제출된 결산서와 첨부된 결산검사의견서를 참고로 하여 오는 9월 정례회에서 세입·세출 결산 등을 심사하게 된다.

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김시성 의장은 "결산검사는 도민 혈세의 낭비를 막고, 바람직한 예산 편성·심의·집행 기준을 마련하는 중요한 과정"이라며 "이번 결산검사가 단순한 재정집행 점검에만 그치지 않고, 재정운영 성과 또한 면밀히 분석해 향후 건전하고 투명한 예산운용 방향을 설정해 나갈 수 있도록 세심하게 살펴주시길 바란다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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