중도 입국 이주배경학생 보호자 대상

학교이해교육 '다가감 아카데미'

서울시교육청이 이주배경학생의 보호자를 대상으로 한국 학교생활 전반에 대한 정보 제공 및 교육 지원에 나선다.

16일 시교육청은 중도 입국, 외국인 등 이주배경을 가진 학생의 부모가 한국 학교 교육제도를 쉽게 이해하고, 자녀 양육에 대한 자신감을 얻을 수 있도록 학교 이해 교육인 '다가감 아카데미'를 실시한다고 밝혔다.

성평등가족부의 '2024년 전국다문화가족실태조사'에 따르면 이주배경 보호자들은 자녀 양육 시 가장 큰 어려움으로 학업·진학·진로 정보 부족(34.5%)과 학습지도, 학업 관리의 어려움(32.0%)을 꼽았다. 또한 출신 국가의 교육 문화 차이로 인해 학교 참여 방식에 대한 이해가 부족하거나, 자녀 교육을 학교 중심으로 인식하는 경우도 있어 학교와 가정 간 소통 지원의 필요성이 커지고 있다.

시교육청은 이를 단순한 보호자 개인의 문제가 아니라, 학교와 가정을 잇는 정보와 소통 지원이 부족한 구조적 문제로 보고, 다문화교육지원센터 등에서 이주배경학생 보호자에게 한국 학교 제도 등에 대한 정보를 제공하기로 했다.

해당 프로그램은 이달부터 오는 12월까지 총 10회 내외로 운영되며, 매월 1회 토요일에 초·중등 과정별로 진행된다. 학기 중 전·편입하는 학생의 보호자에게는 학교에서 필수적으로 참여를 안내하고, 그 외 희망하는 보호자들도 참여할 수 있도록 운영하여 초기 학교 적응을 지원한다. 주요 대용은 ▲학교 교육과정 및 학사 운영 전반 이해 ▲가정서 실천할 수 있는 학습지도와 학업 관리의 기초 ▲학교폭력·아동학대 예방 등 학생 보호 및 생활 지도 이해 ▲학부모 의사소통·양육 지원 및 학교·지역 교육자원 안내 등이다.

대면 운영 시 인공지능(AI) 기반 실시간 동시통역 서비스를 활용해 다양한 언어권 보호자의 참여와 이해를 지원할 예정이다.

또한 이주배경 보호자의 자녀교육 역량 강화와 한국 교육제도에 대한 이해를 돕기 위해 총 16개 언어로 제공되는 다국어 교육정보지인 '다가감 소식지'를 매월 발간하고, 학교 현장과 가정에서 함께 활용할 수 있도록 지원한다.

학부모지원센터에서는 정서적 안정과 양육 역량 강화를 위해 '찾아가는 이주배경 학부모 마음상담'을 병행하며, 이주배경학생 밀집지역 교육복지센터의 이주배경학생 지원 역할도 강화할 방침이다.

AD

김천홍 서울시교육감 권한대행은 "학교와 보호자가 함께 아이를 키우는 교육 환경을 만들고, 이주배경학생의 안정적인 성장과 적응을 적극 지원하겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>