"2024년식 휴전합의로 돌아가진 않을 것"

레바논의 친이란 무장정파인 헤즈볼라가 이스라엘과의 휴전에 원칙적으로 동의한다고 밝혔다. 다만 이스라엘이 2024년 휴전 당시와 같이 합의사항을 위반하고 공습에 나선다면 휴전이 파기될 수 있다고 경고했다.

15일(현지시각) 마무드 쿠오마티 헤즈볼라 부위원장은 이날 레바논 매체인 알자디드TV와의 인터뷰에서 "이스라엘과 휴전에 원칙적으로 동의할 의사가 있지만 2024년과 같은 휴전 합의로의 복귀는 받아들일 수 없다"며 "당시 휴전합의는 헤즈볼라 측만 약속을 이행했고 이스라엘은 의무를 회피하거나 위반했다"고 밝혔다.

이날 이스라엘 내각에서 미국의 요구에 따라 헤즈볼라와 임시 휴전을 검토 중이란 소식에 대해 반응한 것으로 분석된다. 이스라엘 안팎에서는 미국과 이란의 2차 회담을 앞두고 이스라엘과 헤즈볼라가 1주일간의 임시휴전에 들어갈 것이란 관측이 제기되고 있다.

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다만 헤즈볼라 내부에서는 이스라엘의 휴전 합의 위반 가능성을 우려하고 있는 것으로 알려졌다. 앞서 2024년 11월 양측간 휴전이 체결됐지만, 이스라엘의 공습이 계속 이어지면서 양측의 휴전협상을 다시 파기된 바 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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