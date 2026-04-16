넷플릭스, 이동욱·전소니 주연 '러브 어페어' 제작

모완일 감독·하수진 작가 참여

넷플릭스는 이동욱·전소니·정유미·이종원 주연의 시리즈 '러브 어페어'를 제작한다고 16일 밝혔다.

낯선 여행지에서 하룻밤을 함께 보낸 두 남녀가 귀국 뒤에도 서로를 향한 끌림을 떨치지 못하는 이야기다. 이동욱은 이성과 감정 사이에서 균열을 겪는 지훈, 전소니는 지훈에게 거침없이 파고드는 후경을 연기한다. 정유미는 지훈의 아내 선희, 이종원은 선희의 동생이자 후경과 예상치 못한 관계로 얽히는 대희로 분한다.

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연출은 드라마 '부부의 세계'와 넷플릭스 시리즈 '아무도 없는 숲속에서'로 연출력을 인정받은 모완일 감독이 맡는다. 극본은 '혼례대첩', '대박 부동산'의 하수진 작가가 썼다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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