산림청, 봄철 산나물-독초 혼동 피해 '주의'
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봄철 독초를 산나물로 혼동해 섭취한 이들이 이상 증상을 호소하는 사례가 해마다 지속돼 주의가 요구된다.
산림청
16일 산림청과 식품의약품안전처에 따르면 최근 5년간 독초를 섭취한 것으로 의심되는 신고사례 총 94건이 접수됐다.
전체 신고건수 중 51%는 3~5월에 접수됐다. 신고가 봄철에 주로 접수된 이유는 꽃이 피기 전에는 잎 또는 뿌리만으로 산나물과 독초를 구별하기 쉽지 않기 때문이다.
봄철 산나물과 혼동해 섭취하기 쉬운 독초는 독미나리(미나리와 혼동), 여로(원추리), 붉나무(두릅나무), 미국자리공(더덕) 등이 꼽힌다.
이외에도 산림에는 삿갓나물, 동의나물 등 다양한 독초가 있어 산나물에 관한 충분한 지식이 없는 상태에서 야생식물을 임의로 채취·섭취하는 것을 삼가야 한다.
만약 독초를 산나물로 오인해 섭취, 복통과 구토 등 이상 증세가 나타난다면 반드시 병원을 방문해야 한다. 병원을 방문할 때는 섭취하고 남은 독초를 가져가는 게 정확한 진단과 치료에 도움이 될 수 있다.
산림청은 국립수목원 홈페이지에 '봄, 가을 독성 식물 가이드북', 식약처는 유튜브에 '안전한 산나물 채취·섭취 가이드(영상)'를 각각 올려 산나물과 독초를 구별하는 정보를 제공한다.
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산림청과 식약처는 "일반적으로 산나물과 독초를 구분하기 것은 쉽지 않다"며 "확신 없이 산나물을 채취하지 않는 것이 독초 섭취를 피할 수 있는 가장 좋은 방법이라고 조언했다. 또 "식용 가능한 산나물도 올바른 조리 방법을 확인하고 섭취할 것을 당부드린다"고 말했다.
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