8만2000t급 프리미엄 크루즈 탑승

외국인 관광객 2000여명 맞이

중국·일본·러시아 등 크루즈 입항 문의 이어져

2026년 속초항 크루즈 시즌의 화려한 개막을 알리는 첫 선박인 '웨스테르담(Westerdam)'호가 오는 18일 속초항 국제크루즈터미널에 입항한다.

웨스테르담호 이전 입항 전경. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

미국 홀랜드 아메리카 라인(Holland America Line) 소속의 웨스테르담호는 8만 2,862톤급(전장 285m)의 대형 프리미엄 크루즈로, 승객과 승무원을 포함해 최대 3,182명이 탑승할 수 있다. 특히 웨스테르담호는 지난 2023년부터 매년 1~2회씩 꾸준히 속초항을 찾고 있는 '단골 크루즈'로, 속초항의 우수한 인프라와 관광 매력을 세계에 알리는 상징적인 선박으로 자리 잡았다. 이번 항차에는 일본 하카타와 후쿠오카를 거쳐 약 2천여 명의 외국인 관광객을 태우고 18일 오전 10시 속초항에 입항하며, 당일 오후 8시에 다음 기항지인 일본 가나자와로 출항할 예정이다.

속초시는 올해 첫 크루즈 입항인 만큼, 강원특별자치도, 강원관광재단 등 관계기관과 협력하여 속초를 찾은 외국인 관광객들에게 최상의 관광 서비스를 제공하기 위한 대대적인 환대행사를 준비했다.

먼저 하선객들을 위해 한국의 전통미를 알리는 취타대 환영 공연이 펼쳐지며, 터미널 내에서는 한복 체험과 외국인 이름 캘리그래피 부스가 운영되어 관광객들의 눈길을 사로잡을 예정이다. 또한 강원지방중소벤처기업청의 '동행축제'와 연계하여 속초 청년몰 로컬제품 판매 부스를 통합 운영함으로써 방한 외국인들의 지역 소비 촉진을 적극적으로 유도할 계획이다.

웨스테르담호 이전 입항 전경. 속초시 제공 원본보기 아이콘

관광객 편의를 위한 밀착형 지원도 강화한다. 속초항크루즈터미널과 주요 관광지인 속초관광수산시장을 잇는 셔틀버스를 순환 운행하며, 터미널 내 임시환전소 운영 및 거점별 외국어 통역 안내 요원을 전진 배치하여 언어 장벽 없는 편의를 제공한다.

한편, 최근 국제정세 변화와 꾸준한 포트 세일즈 성과에 힘입어 중국발 크루즈 입항 문의를 비롯해 일본, 러시아 등 다양한 국적의 크루즈 선사들로부터 신규 기항 문의가 잇따르고 있다. 이에 향후 속초항을 찾는 크루즈가 더욱 늘어날 전망이다.

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속초시 관계자는 "2023년부터 매년 꾸준히 속초를 찾아주는 웨스테르담호 승객들이 속초의 따뜻한 정을 느끼고 돌아갈 수 있도록 만반의 준비를 마쳤다"며 "최근 다양한 글로벌 선사로부터 입항 문의가 쇄도하고 있는 만큼, 선제적인 마케팅과 차별화된 관광콘텐츠를 통해 속초시가 환동해 크루즈 산업의 핵심 거점으로 확고히 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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