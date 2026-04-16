최대 36개월 무이자 할부 지원

초기 목돈 부담 줄여

시몬스의 장기 무이자 할부 프로그램인 '시몬스 페이' 이용자가 크게 늘었다.

시몬스 매장 전경. 시몬스 AD 원본보기 아이콘

시몬스는 올 1분기 시몬스 페이 결제 건수가 전년 동기 대비 약 82% 늘었다고 16일 밝혔다. 경기 불황 속 프리미엄 침대에 대한 진입장벽을 낮추는 합리적인 소비 방식으로 주목받은 결과로 풀이된다.

시몬스는 지난 2018년 말 시몬스 페이 도입 후 코로나19와 고금리·고환율·고물가 상황에서도 서비스를 유지해왔다.

시몬스 페이는 최대 36개월 무이자 할부를 제공한다. 초기 목돈 부담을 없애고 금융 이자·등록비·해지수수료 등 각종 부대비용이 붙지 않아 이자 부담이 적다. 신규로 카드를 발급해야 하는 번거로움 없이 기존에 보유하고 있는 신용카드(삼성·신한·국민·롯데·하나·현대 등)로 이용할 수 있다.

시몬스 페이의 36개월 무이자 할부를 적용했을 때 시몬스 대표 매트리스 컬렉션인 '뷰티레스트'의 인기모델 윌리엄(QE 기준)은 월 16만원대, 자녀침대로 유명한 에디슨(SS 기준)의 경우 17만원이다. 이불·베개 등 침구류에도 적용돼 숙면을 위해 제품을 교체하는 이들에게 유용하다.

시몬스 페이는 직영 플래그십 스토어인 시몬스 갤러리, 위탁 판매점 시몬스 맨션, 공식 온라인몰에서 이용할 수 있다.

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시몬스 관계자는 "대내외 불확실성으로 소비 심리가 위축된 가운데, 시몬스 페이는 이자 없는 합리적인 결제 방식으로 소비자들에게 자리매김하고 있다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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