텔미사르탄·암로디핀·클로르탈리돈 조합

표준 용량 대비 절반으로 설계

SK케미칼이 저용량 3제 복합 고혈압 치료제를 출시하며 제품군 확대에 나섰다.

SK케미칼이 출시한 고혈압 3제 복합제 '텔암클로정' 제품 사진. SK케미칼 AD 원본보기 아이콘

SK케미칼은 텔미사르탄·암로디핀·클로르탈리돈을 결합한 고혈압 치료제 '텔암클로'를 출시했다고 16일 밝혔다.

텔암클로는 각 성분을 표준 용량 대비 절반 수준으로 낮춘 저용량 3제 복합제다. 텔미사르탄 20mg, 암로디핀 2.5mg, 클로르탈리돈 6.25mg으로 구성됐다. 유한양행과 협력을 통해 개발됐다.

고혈압 치료는 최근 단일제 증량보다 서로 다른 기전의 약물을 초기부터 병용하는 방향으로 변화하는 추세다. 대한고혈압학회 진료지침도 단독요법으로 조절되지 않는 환자에서 복합제 사용을 권고하고 있다.

각 성분은 서로 다른 기전으로 혈압을 낮춘다. 텔미사르탄은 혈관 수축 억제, 암로디핀은 혈관 이완, 클로르탈리돈은 나트륨과 수분 배출을 통해 혈압을 조절한다.

국내 28개 기관에서 약 300명을 대상으로 진행된 임상에서 텔암클로 투여군의 8주 시점 수축기 혈압은 기저 대비 평균 19.43mmHg 감소했다. 텔미사르탄 40mg 단일제(15.65mmHg 감소) 대비 더 큰 감소 폭이다. 혈압 조절률은 약 70%로 나타났다.

이 약은 1일 1회 복용 제형으로 복약 편의성을 고려했다.

시장조사기관 아이큐비아에 따르면 국내 고혈압 치료제 시장은 2025년 약 2조3000억원 규모로 성장했다. 국내 고혈압 환자는 약 1260만 명으로 추정된다.

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박현선 SK케미칼 파마사업 대표는 "텔암클로를 출시하며 단일제와 2제 복합제에 더해 3제 복합제까지 포트폴리오를 확보하며 고혈압 치료제 선택의 폭을 넓혔다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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