상해·운전자·화재 위협을 한 번에 대비

삼성화재 자동차보험 고객 대상

초년도 보장보험료 10% 할인 혜택

삼성화재는 텔레마케팅(TM) 채널 전용 상해보험인 '더든든 우리집행복지킴이'를 새롭게 출시했다고 16일 밝혔다.

삼성화재는가 16일 출시한 텔레마케팅(TM) 채널 전용 상해보험인 '더든든 우리집행복지킴이. 삼성화재 AD 원본보기 아이콘

이 상품은 일상생활에서 발생할 수 있는 상해, 운전자, 화재 사고를 하나의 계약으로 모두 보장하는 생활종합보험이다. 고객이 일상에서 직면할 수 있는 다양한 위험을 통합적으로 관리할 수 있는 것이 특징이다.

더든든 우리집행복지킴이는 상해 사고로 고객이 부담하게 되는 치료비용, 검사비는 물론 생활자금까지 폭넓게 보장한다. 특히 상해 담보는 최대 100세 만기 자동갱신형으로 운영돼 고령기에도 다양한 위험에 대해 보장받을 수 있다.

또한 운전자, 화재 사고에 대해서도 다양한 보장을 제공한다. 교통사고 발생 시 필요한 변호사 선임 비용, 운전자 벌금, 교통사고 처리지원금 등과 같은 보장을 제공하고 거주하는 주택에 대해서는 화재손해, 도난 손해, 배상책임, 수리 비용 담보까지 보상받을 수 있다.

삼성화재 자동차보험 가입 고객에게는 특별 할인 혜택을 제공한다. 더든든 우리집행복지킴이 가입 시 자동차보험 고객임이 확인되면 초년도 보장보험료가 매달 10% 할인된다.

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다만 자동차의 운행목적이 '개인용' 또는 '업무용'인 경우에 적용되며 자동차보험 증권에 기재된 보험기간 내 가입한 계약에 한해 할인이 가능하다. 다만 단체 할인 혜택은 없다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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