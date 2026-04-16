상해·운전자·화재 위협을 한 번에 대비
삼성화재 자동차보험 고객 대상
초년도 보장보험료 10% 할인 혜택

삼성화재는 텔레마케팅(TM) 채널 전용 상해보험인 '더든든 우리집행복지킴이'를 새롭게 출시했다고 16일 밝혔다.


삼성화재는가 16일 출시한 텔레마케팅(TM) 채널 전용 상해보험인 '더든든 우리집행복지킴이. 삼성화재

삼성화재는가 16일 출시한 텔레마케팅(TM) 채널 전용 상해보험인 '더든든 우리집행복지킴이. 삼성화재

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이 상품은 일상생활에서 발생할 수 있는 상해, 운전자, 화재 사고를 하나의 계약으로 모두 보장하는 생활종합보험이다. 고객이 일상에서 직면할 수 있는 다양한 위험을 통합적으로 관리할 수 있는 것이 특징이다.

더든든 우리집행복지킴이는 상해 사고로 고객이 부담하게 되는 치료비용, 검사비는 물론 생활자금까지 폭넓게 보장한다. 특히 상해 담보는 최대 100세 만기 자동갱신형으로 운영돼 고령기에도 다양한 위험에 대해 보장받을 수 있다.


또한 운전자, 화재 사고에 대해서도 다양한 보장을 제공한다. 교통사고 발생 시 필요한 변호사 선임 비용, 운전자 벌금, 교통사고 처리지원금 등과 같은 보장을 제공하고 거주하는 주택에 대해서는 화재손해, 도난 손해, 배상책임, 수리 비용 담보까지 보상받을 수 있다.

삼성화재 자동차보험 가입 고객에게는 특별 할인 혜택을 제공한다. 더든든 우리집행복지킴이 가입 시 자동차보험 고객임이 확인되면 초년도 보장보험료가 매달 10% 할인된다.

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다만 자동차의 운행목적이 '개인용' 또는 '업무용'인 경우에 적용되며 자동차보험 증권에 기재된 보험기간 내 가입한 계약에 한해 할인이 가능하다. 다만 단체 할인 혜택은 없다.


김민영 기자 argus@asiae.co.kr
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