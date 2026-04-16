3·1운동 참여 독립유공자… 독립선언서 배포·인쇄 활동 공훈 기려

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 15일 독립유공자 故 김범수 지사의 유족에게 포상을 전수했다.

고 김범수 지사는 1919년 2월 초 서울에서 경성의학전문학교 재학 중 정광호와 함께 독립선언서를 배포하고, 전남 광주와 장성군 일대에서 동지를 규합하는 등 항일 독립운동에 적극 참여했다. 또 조선독립선언서 수백 매를 인쇄하다가 일제에 체포돼 징역 3년의 옥고를 치렀다.

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이날 포상은 일제강점기 독립을 위해 헌신한 공로를 기리고 유족에 대한 예우를 다하기 위해 마련됐다.

이남일 청장은 "독립유공자와 유족에 대한 예우를 강화하고, 숭고한 공훈을 널리 알리는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

국가보훈부 부산지방보훈청이 독립유공자 故 김범수 지사의 유족에게 포상을 전수하고 있다.[사진 제공=국가보훈부 부산지방보훈청] AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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