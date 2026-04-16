성취수준별 추정분할점수 이해·타당한 산출 방법 안내 도움자료

정기시험서 목표 성취수준 고려한 예상 정답률 입력 방법 제시

수행평가에서 최소 능력자 수행 특성 고려한 방법 제시 포함

경기도교육청(교육감 임태희)이 '고등학교 성취평가 추정분할점수 이렇게 산출해요(실전편)'를 개발해 도내 고등학교에 보급했다.

이번에 개발 자료는 고등학교의 정기시험과 수행평가에서 추정분할점수 산출 과정의 이해를 돕기 위해 마련한 안내서다.

경기도교육청(교육감 임태희)이 '고등학교 성취평가 추정분할점수 이렇게 산출해요(실전편)'를 개발해 도내 고등학교에 보급했다. 자료 표지. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

학교에서 시행하는 성취평가의 척도는 분할점수로 제시한다. 이때 분할점수 산출을 위해 '성취수준별 고정분할점수'와 '성취수준별 추정분할점수'를 선택해 적용할 수 있다.

도교육청은 학교에서 '성취수준별 추정분할점수'를 산출할 때 타당한 평가 결과를 얻을 수 있도록 돕고, 나아가 학습으로의 평가를 보다 내실 있게 운영하도록 지원하고자 이번 자료를 개발했다.

주요 내용은 ▲추정분할점수의 이해 ▲추정분할점수 산출 절차와 월별 운영 단계 ▲학교에서 활용할 수 있는 회의록 양식 제공 등 학교에서 바로 활용할 수 있도록 꾸몄다.

특히 자료에서는 교육과정 성취기준과 학생의 수행 수준을 점수와 연계해 성취평가제의 취지에 맞는 추정분할점수 산출이 가능하도록 상세히 안내했다.

이를 위해 정기시험에서 학생 성취수준을 고려해 각 성취수준별 최소 능력자의 예상 정답률 입력 방법을 제시했다. 수행평가에서도 최소 능력자의 수행 특성을 기준으로 점수 산출 방법을 제시했다.

도교육청은 이번 자료 개발·보급에 이어 성취평가 현장지원단 양성과 교육지원청 연계 성취평가 연수 등을 운영해 성취평가의 안정적 정착을 도모할 계획이다.

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'고등학교 성취평가 추정분할점수 이렇게 산출해요(실전편)' 자료는 도교육청 누리집 뉴스/소식-통합자료실-중등교육과에서 누구나 내려받아 활용할 수 있다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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