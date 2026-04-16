시, 전년 대비 목표치 578개 상향

‘함께하는 행복 일자리 도시’ 실현

경기 용인특례시(시장 이상일)는 올해 일자리 2만5789개 창출을 목표로 일자리정책을 추진한다.

용인특례시청 전경. 용인특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 '2026년 용인특례시 일자리 사업 추진 계획'을 수립, 지난해 목표치(2만5211개)보다 578개 늘어난 일자리 2만5789개 발굴을 목표로 설정했다고 16일 밝혔다.

용인시는 '함께하는 행복 일자리 도시, 용인'을 목표로 4대 추진 전략을 중심으로 일자리정책을 추진한다.

4대 추진 전략은 일자리 인프라 강화, 계층별 맞춤형 일자리 지원, 지속가능한 일자리 환경 구축, 지역특화 주력산업 일자리 조성이다.

시는 우선 일자리 인프라를 강화해 구인·구직 수급 불균형을 해소하고, 지역 고용서비스 기능을 강화할 계획이다.

구체적으로 일자리센터와 여성새로일하기센터를 중심으로 수요자 중심 취업 상담, 직업교육, 수시·정기 채용 행사를 확대 운영한다.

계층·세대별 맞춤형 일자리를 제공하고자 중장년층 생애 재설계 지원을 비롯해 어르신과 장애인 일자리, 자활근로 등 다양한 맞춤형 일자리 사업을 추진한다.

특히 청년층을 대상으로는 인공지능(AI) 활용 취업 역량 강화, 청년인턴, 대학생 행정 체험 등 취업 지원을 할 계획이다.

지속가능한 일자리 환경을 구축하고자 반도체 산업과 연계한 인재 양성과 기업 지원을 강화하고, 산업단지와 기반 시설을 확충해 첨단산업 생태계를 조성한다.

도로·철도 등 사회간접자본 확충 사업을 병행해 건설 연관 산업 일자리 창출을 늘린다.

상권활성화센터를 통한 소상공인 지원체계를 만들고, 사회적경제기업 지원으로 사회적경제기업의 자립 기반도 조성할 방침이다.

핵심 성장축인 반도체 산업을 중심으로 한 고용 생태계 구축 외에도 첨단농업 생산단지 육성 등으로 지역특화 산업 일자리를 발굴한다는 계획이다.

앞서 시는 지난해 일자리 2만7717개를 발굴해 2025년 목표치(2만5211개)를 109.94% 초과 달성한 바 있다.

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용인시 관계자는 "올해 일자리 사업 추진 계획에 따라 고용 인프라를 강화해 양질의 일자리를 마련하고, 계층별 맞춤형 지원으로 시민이 체감할 수 있는 일자리정책을 마련하겠다"며 "반도체산업을 중심으로 한 첨단 산업과 대규모 개발사업이 진행되는 용인의 특성을 기반으로 한 민간 일자리 창출 또한 활발히 이뤄지도록 노력하겠다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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