9개 지역 광역의원 공천 확정도

국민의힘 류성식 남해군수 후보(왼쪽부터), 조영제 함안군수 후보, 유명현 산청군수 후보. [사진출처=중앙선거관리위원회 누리집] AD 원본보기 아이콘

국민의힘 경남도당 제9회 전국동시지방선거 공천관리위원회가 15일 남해군수, 함안군수, 산청군수와 9개 선거구 광역의원 최종 후보 공천 결과를 발표했다.

경선 결과 남해군수 후보는 류성식 새남해농협 조합장, 함안군수 후보는 조영제 경남도의원, 산청군수 후보는 유명현 전 경남도 균형발전본부장이 각각 선출됐다.

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광역의원 최종후보로는 ▲사천1 김규헌 사천시의회 의장 ▲사천2 최갑현 전 사천시의회 의장 ▲밀양2 민 경우 전 밀양시새마을회 지회장 ▲거창1 박주언 도의회 문화복지위원장 ▲거창2 공재권 전 경찰청 총경 ▲산청 신종철 도의원 ▲함양 권대근 함양군의원 ▲합천 이필호 전 합천군 공무원 ▲하동 김구연 도의원이 선출됐다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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