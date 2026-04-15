초등생 시절 '요즘 육아 금쪽같은 내 새끼' 출연

중학생이 교사 밀쳐 뇌진탕…알고보니 '금쪽이' 출연자였다
AD
원본보기 아이콘

학교에서 교사를 밀쳐 뇌진탕 부상을 입힌 중학생이 과거 아동 문제 행동을 다루는 방송 프로그램에 출연한 이력이 있는 것으로 확인됐다.


15일 광주시교육청에 따르면 지난달 27일 광주광역시의 한 중학교에서 담임교사 A씨는 학생 B군을 지도하던 중 B군이 휘두르는 물건을 제지하는 과정에서 밀려 넘어졌다. 이 과정에서 A씨는 책상 모서리에 머리를 부딪혀 의식을 잃었고 119 구급대가 도착하기 전까지 경련 증세를 보인 것으로 전해졌다.

A씨는 병원으로 옮겨져 뇌진탕 진단을 받고 입원 치료를 받았으며 퇴원 후에도 어지럼증과 두통 등 후유증으로 병가를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.


현장에 있던 교사들에 따르면 사고 직후 B군은 쓰러진 A씨를 향해 "오버하고 있네"라며 조롱성 발언을 한 것으로 전해졌다. 이를 본 교사들도 심리적 충격을 호소한 것으로 알려졌다.

B군은 초등학교 시절부터 반복적으로 문제 행동을 보여 아동 문제 행동을 다루는 방송 프로그램인 '요즘 육아 금쪽같은 내 새끼'에 출연한 이력이 있는 것으로 확인됐다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

지금 주문하면 4~5년 뒤에나 받는다…"그 공장 첫 번째는 우리 거야" '슬롯 예약' 확산 지금 주문하면 4~5년 뒤에나 받는다…"그 공장 첫 ...
AD

해당 중학교는 B군에 대해 지역교권보호위원회 개최 전까지 출석정지 조치를 했다. 교육청은 이달 중 교권보호위원회를 열어 정확한 사건 경위를 조사할 계획이다.


서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈