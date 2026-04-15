중학생이 교사 밀쳐 뇌진탕…알고보니 '금쪽이' 출연자였다

초등생 시절 '요즘 육아 금쪽같은 내 새끼' 출연

학교에서 교사를 밀쳐 뇌진탕 부상을 입힌 중학생이 과거 아동 문제 행동을 다루는 방송 프로그램에 출연한 이력이 있는 것으로 확인됐다.

15일 광주시교육청에 따르면 지난달 27일 광주광역시의 한 중학교에서 담임교사 A씨는 학생 B군을 지도하던 중 B군이 휘두르는 물건을 제지하는 과정에서 밀려 넘어졌다. 이 과정에서 A씨는 책상 모서리에 머리를 부딪혀 의식을 잃었고 119 구급대가 도착하기 전까지 경련 증세를 보인 것으로 전해졌다.

A씨는 병원으로 옮겨져 뇌진탕 진단을 받고 입원 치료를 받았으며 퇴원 후에도 어지럼증과 두통 등 후유증으로 병가를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

현장에 있던 교사들에 따르면 사고 직후 B군은 쓰러진 A씨를 향해 "오버하고 있네"라며 조롱성 발언을 한 것으로 전해졌다. 이를 본 교사들도 심리적 충격을 호소한 것으로 알려졌다.

B군은 초등학교 시절부터 반복적으로 문제 행동을 보여 아동 문제 행동을 다루는 방송 프로그램인 '요즘 육아 금쪽같은 내 새끼'에 출연한 이력이 있는 것으로 확인됐다.

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해당 중학교는 B군에 대해 지역교권보호위원회 개최 전까지 출석정지 조치를 했다. 교육청은 이달 중 교권보호위원회를 열어 정확한 사건 경위를 조사할 계획이다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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