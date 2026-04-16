JM 이글 LA 챔피언십서 시즌 3승 도전

출전 선수 가운데 세계랭킹 최고 3위

티띠꾼, 코르다 셰브론 챔피언십 대비 불참

세계랭킹 3위 김효주가 시즌 3승에 도전한다.

김효주는 16일(현지시간)부터 나흘간 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 엘카바예로 컨트리클럽(파72·6679야드)에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 JM 이글 LA 챔피언십(총상금 375만달러)에 출전한다.

1주 휴식을 취한 LPGA 투어는 이 대회로 시즌 일정을 이어간다. 이번 대회는 23일 막을 올리는 시즌 첫 메이저 대회인 셰브론 챔피언십의 전초전 성격을 지닌다. 세계랭킹 1, 2위인 지노 티띠꾼(태국)과 넬리 코르다(미국)는 불참한다.

김효주가 JM 이글 LA 챔피언십에서 시즌 3승에 도전한다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김효주는 이번 대회에 나오는 선수 가운데 세계랭킹이 가장 높다. 벌써 2승을 거둔 김효주는 올해의 선수, 평균 타수, 상금 등 주요 부문에서 코르다와 1위 경쟁을 벌이고 있다. 김효주는 다승과 올해의 선수(69점)에서 1위를 달리고 있다. 코르다는 상금(111만8718달러)과 평균 타수(68.27타), CME 포인트(1326점)에서 1위다. 경쟁자가 빠진 만큼 개인 타이틀 경쟁에서 유리한 고지를 점할 기회다.

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한국 선수로는 김효주 외에 김세영, 최혜진, 이소미, 임진희, 유해란, 고진영, 최운정, 이미향, 신지은, 윤이나 등 24명이 등판한다. 지난달 포드 챔피언십에서 5위에 오른 전인지는 평균 타수 부문 3위(68.88타)에 오르며 부활을 예고하고 있다. 전인지는 2023년 8월 CPKC 위민스 오픈 공동 8위 이후 2년 7개월 만에 톱 10 성적을 냈다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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