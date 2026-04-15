"한은 주요 책무인 물가만큼은 지킬 것"

고환율 상황 "꼬리가 몸통을 흔들었다"

급격한 환율 변동, 한미 금리차가 큰 영향

신상 논란 "이익 추구 위한 고의 없었다"

"내일까지 추가자료 제출하라" 청문보고서 채택여부 주목

신현송 한국은행 총재 후보자가 한은의 주요 책무인 물가만큼은 지키겠다고 강조했다. 다만 물가 상승과 경기 침체가 동시에 오는 스태그플레이션 가능성은 낮다고 봤다. 1500원대를 넘나드는 고환율 상황에 대해선 장외 파생상품 거래가 늘어나면서 꼬리가 몸통을 흔들었다고 평가했다. 급격한 환율 변동은 유동성 증가보다 한미 금리차가 더 큰 영향을 준다고 짚었다. 고려대학교 편입·가족 국적 등 자신을 둘러싼 신상 논란에 대해서는 송구하다는 입장을 밝히면서 "이익 추구를 위한 고의는 없었다"고 해명했다.

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. AD 원본보기 아이콘

스태그플레이션 가능성 낮다…"물가만큼은 지킬 것"

신 후보자는 15일 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 정일영 더불어민주당 의원이 우리 경제의 중동발 리스크 등에 대해 묻자 "스태그플레이션은 물가 상승과 경기 침체가 동시에 오는 현상인데 성장은 둔화하고 있지만, 스태그플레이션이 되기 위해서는 마이너스 성장이 (전제돼야 한다)"며 가능성이 낮다고 답했다.

다만 유가 충격 등 중동 사태에는 우려를 표명했다. 신 후보자는 "중동 사태가 신속하게 해결되지 않는 상황에선 물가 압력이 높아질 것"이라며 "일시적인 충격이라면 통화 정책으로 대응할 필요가 없지만 오래 지속돼 물가에 반영되고 전반적인 인플레이션(물가 상승)이 이어진다면 그때는 통화 정책의 역할도 있을 것"이라고 강조했다.

'실용적 매파(통화긴축 선호)'라는 세간의 평가에 대해서는 "동의하지 않는다"고 부인했다. 신 후보자는 "매파와 비둘기파로 나누는 이분법은 바람직하지 않다"고 답했다. 신 후보자는 진성준 민주당 의원이 '인플레이션에 대응하기 위한 금리 인상은 과잉대응하는 것이 소극 대응하는 것보다 낫다'는 자신의 과거 언론 인터뷰 내용을 언급하자 "(인터뷰 당시인) 2022년 우크라이나 전쟁 당시 주요국 인플레이션이 두 자릿수로 올라가는 상황이었고, 선제 대응하는 게 맞다고 생각했다"고 답했다. 이어 "항상 같은 도구와 방식으로 대응하는 것은 적절하지 않으며, 경제·금융 상황을 종합적으로 고려해 정책을 운용해야 한다"고 강조했다.

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 발언하고 있다. 원본보기 아이콘

"급격한 환율 변동, 유동성보다 한미 금리차가 더 큰 영향"

1500원대를 넘나드는 원·달러 환율 상황에 대해선 장외 파생상품 거래가 늘어나면서 꼬리가 몸통을 흔들었다고 평가했다. 그는 특히 "올해 3월과 같이 금융 제도 자체가 충격을 받아 큰 변화가 있을 땐 자본 흐름에 잡히지 않는 움직임을 통해 시장이 작동하는 면이 있다"며 "특히 선물환 시장이 아주 중요한 것 같다"고 짚었다.

그는 특히 "이번뿐 아니라 지난해 4월 미국 상호관세 문제, 2년 전 엔 캐리 트레이드 청산 당시에도 장부상 자본 유출보다는 장외 파생상품을 통한 거래가 많이 있었는데 이번에도 한국에서의 역외차액결제선물환(NDF) 거래가 상당히 큰 몫을 한 것 같다"고 강조했다.

최근 금리를 7연속 2.50%로 동결한 한은 금융통화위원회의 결정에 대해서는 동의를 표했다. 신 후보자는 권영세 국민의힘 의원이 최근 금리 결정에 대해 묻자 "당시는 중동 사태 초기라 불확실성이 매우 컸던 시기다. (석유) 공급 충격이 기대 인플레이션이나 근원 물가의 상승으로 이어질 수 있지만 (그때 당시는) 아직 그런 현상이 나타나지 않은 단계였기 때문에 좀 더 지켜보는 방향이 맞았다고 생각한다"고 답했다.

과도한 유동성이 원·달러 환율을 끌어올렸다는 지적에 대해선 "급격한 환율 변동은 유동성보다 미국과의 금리차가 더 큰 영향을 미친다"고 진단했다. 그는 "광의통화(M2)로 측정하는 통화량은 은행 예금 등이 지표인데, 이는 내생변수라서 환율과의 관계가 확실하지 않다"며 이같이 말했다. 이어 "3월처럼 급격하게 환율이 움직일 땐 기존 자본 유출 총량보다 선물환을 통한 거래가 상당히 큰 영향을 주는데, 선물환 거래는 결국 한미 금리차에 좌우되는 것"이라고 덧붙였다.

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 임이자 위원장에게 선서문을 제출하고 있다. 원본보기 아이콘

"가계부채 대응, 타깃팅 가능한 거시건전성 정책 써야"

가계부채 문제는 정부의 부동산 공급 정책이나 거시건전성 정책을 통해 해결해야 할 문제로 꼽았다. 신 후보자는 "가계부채는 단순히 금융안정 문제뿐만 아니라 성장과도 직결되는 (중요한) 문제"라며 "가계부채가 많으면 소비 역동력이 떨어지고 또 전체적인 경제 흐름도 많이 압력을 받는다"고 평가했다.

이어 "국내총생산(GDP) 대비 80% 밑으로 내려가면 가계부채가 성장의 발목을 잡지 않고, 만약 80%나 85% 이상으로 계속 머물면 성장에 영향을 미치는 단계"라며 "금리 조정을 통한 통화정책만으로는 가계부채를 제어할 수 없다. 총부채원리금상환비율(DSR) 등 거시건전성 정책 수단을 함께 써야 한다"고 밝혔다.

그는 한국이 2008년 리먼 브러더스 사태 이후 미국 등과 다르게 가계부채 디레버리징(축소)을 하지 못했다는 오기형 더불어민주당 의원의 지적에 "글로벌 금융위기를 아주 심하게 겪은 나라들이 디레버리징에 성공한 측면이 있다"며 "한국은 당시 미국과 영국 대비 큰 위기를 맞지 않았고, 그래서 어느 정도 완만한 수준으로 증가한 것으로 보인다"고 말했다.

이어 "통화정책은 경제 전체에 무차별하게 영향을 미치기 때문에, 가계부채 문제에 대응하기 위해서는 타깃팅이 가능한 거시건전성 정책을 쓰는 것이 맞다고 생각한다"며 "DSR 정책이 그 일환"이라고 말했다. 다만 "DSR 정책 하나만 가지고는 부족하고, 여러 정책을 다 같이 종합적으로 쓰는 것이 좋다"고 덧붙였다.

다만 한은이 DSR 등 거시건전성 정책 권한을 갖는 것에 대해서는 동의하지 않았다. 그는 "DSR은 금융기관의 감독권과 직결되는 문제이기 때문에 한은으로서는 문제가 많을 것 같다"며 "(한은은) 금융기관에 대한 미시적인 감독을 하지 않기 때문에 어려울 수 있다"고 말했다. 이어 "관계 기관이 협력해 전반적인 금융 규제의 틀을 마련해야 한다고 생각한다"고 밝혔다.

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 선서하고 있다. 원본보기 아이콘

韓 경제 헌신할 마지막 기회라 생각…"신상 문제 송구…고의 없어"

신 후보자는 이날 자신의 고려대 편입 문제, 자녀 국적 및 외화 자산 논란으로 도마 위에 올랐다. 신 후보자는 자신에 대한 논란에 대해 "어떤 이익을 추구하기 위한 고의적인 행위는 없었다"며 "앞으로 (총재로) 취임하면 지금 나와 있는 모든 문제를 신속히 처리하고 한국 경제를 위해 최선을 다해 일하겠다"고 강조했다.

박성훈 국민의힘 의원은 신 후보자의 고려대 편입 관련 '이중 학적' 의혹을 해명하라고 지적했다. 신 후보자는 1978년 7월 영국에서 고등학교를 졸업하고 옥스퍼드대에 합격했다. 하지만 입학을 유예하고 한국에 귀국한 후 같은 해 9월 고려대에 편입했다. 이를 두고 이중 학적 논란이 제기됐다.

신 후보자는 이에 대해 "1978년 영국에서 고등학교를 졸업하고 군대를 가기 위해 귀국했다"며 "당시 나이가 어려서 영장이 아직 안 나온 상태였고, 그래서 학업의 연속성을 위해 편입을 신청했다"고 답했다. 고려대 1학년에 편입한 것을 두고서는 "영국은 고등학교가 4년제고, 대학이 3년제"라며 "영국의 학제에 맞게 처리가 된 것 같다"고 부연했다.

1999년 영국 국적을 취득하며 한국 국적을 상실한 장녀에 대해 국적 상실 신고를 하지 않고, 2023년 12월 강남구에 있는 자신의 아파트에 내국인으로 전입 신고한 것에 대해서도 질타가 이어졌다. 천하람 개혁신당 의원은 당시 신 후보자가 자필로 작성한 전입 신고서 사본을 제시하며 "허위 전입 신고 같은 경우는 3년 이하의 징역에 처할 수 있는 명백한 주민등록법 위반"이라고 지적했다. 이어 "국적 상실 신고를 하지 않고 심지어 내국인으로 허위 전입 신고를 한 것이 한국 국적자 혜택을 노린 것이 아닌지 확인이 필요하다"고 강조했다. 천 의원이 요구한 장녀의 건강보험 추가 자료, 출입국, 부동산 및 청약 관련 자료 제출은 내일까지 미국에 있는 당사자의 동의를 얻는 대로 제출키로 했다.

외화자산 논란에 대해서는 "이미 상당 부분 처분했다"며 "원화로 다 반입한 상태고, 앞으로도 계속 줄여나가겠다"고 말했다. 갭투자 의혹에 대해선 "그 당시에는 투기성이나 갭투자 목적이 아니었다. 어머니가 집은 있지만 생활비가 부족했던 시기다. 제가 어머니 생활을 돕기 위해 집을 사서 생활비를 드렸다"며 "(모친이) 거주하는 형태가 증여성이라고 간주된다면 선임된 세무 대리인을 통해 그 여부를 확인하고 필요한 세무 조치를 취하겠다"고 해명했다.

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신 후보자는 "(한은 총재는) 한국 경제를 위해 헌신할 수 있는 마지막 기회라고 생각한다"며 "오롯이 한국 국민을 위해서 열심히 일하겠다"고 밝혔다. 신 후보자는 "(1978년) 귀국 당시에는 군 복무를 위해 왔다. 당시에는 입대를 연기하면서 면제까지 갈 수 있었던 시기였지만 국민의 도리로 귀국해 복무를 마쳤다"며 "그 부분은 전혀 부끄럼이 없다"고 덧붙였다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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