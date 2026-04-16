26일까지 전 점포서 맨즈·우먼스위크

산토리 위스키 프라이빗 클래스

팝업·할인 혜택

신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 345,500 전일대비 1,000 등락률 -0.29% 거래량 67,615 전일가 346,500 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 [클릭e종목]“신세계, 백화점 20% 수준 성장…명품 호조·패션 회복” 개인정보 유출 사태에도 굳건…한국 쿠팡, 작년 영업익 첫 2兆 돌파 “차도 코스로 즐긴다”…신세계百, 프리미엄 티 코스 선보여 전 종목 시세 보기 백화점은 오는 26일까지 전 점포에서 쇼핑에 특별한 경험을 더한 맨즈위크와 우먼스위크를 개최한다고 16일 밝혔다.

남성·여성 인기 브랜드 160여개가 한자리에 모이는 봄 패션 축제다. 우선 70여개 남성 브랜드가 참여하는 맨즈위크는 신세계 단독으로 '산토리 위스키 클래스'를 마련했다. 참여 브랜드에서 30만원 이상 구매한 고객은 추첨을 통해 산토리 위스키 클래스에 참여할 수 있다.

신세계백화점 맨즈위크&우먼스위크. 신세계백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

브랜드별 쇼핑 혜택도 풍성하다. 송지오 옴므와 준지, A.P.C맨 등은 행사 기간 금액별 특별 할인 혜택을 제공하고, 갤럭시, 닥스, 캠브리지 등 신사복에서는 맞춤형 정장을 합리적 가격으로 만나볼 수 있다. 우먼스 위크에는 90여개 브랜드가 함께한다. 행사 기간에 맞춰 미샤·띠어리·A.P.C. 등 주요 브랜드들이 올해 신상품을 공개한다.

신세계 강남점에서는 신규 팝업스토어도 선보인다. 상하이 기반 디자이너 브랜드로 여성 MZ세대(밀레니얼＋Z세대) 고객들에게 인기를 끄는 '슈슈통'의 팝업을 열고, 이곳에서만 만나볼 수 있는 상품도 준비했다. 나일로라 팝업에서는 최대 40% 할인 혜택을 선사한다.

맨즈·우먼스 위크 공통으로 최대 7% 신백리워드 사은 행사도 진행한다. 신세계제휴카드로 60만원 이상 결제한 고객에게는 3만원 할인 쿠폰을 제공한다. 이 밖에 e커머스 채널 비욘드신세계는 장바구니 15% 할인 쿠폰을 제공하며, 구매금액 100%를 VIP 실적으로 인정한다.

선현우 신세계백화점 패션담당은 "앞으로도 고객들에게 새로운 쇼핑 즐거움을 제공할 수 있게 다양한 프모로션을 이어갈 것"이라고 전했다.

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한편, 대구신세계에서는 17일 남성층이 리뉴얼(개보수)을 마치고 고객 맞이에 나선다. 남성패션의 스테디셀러 타임옴므와 시스템옴므 같은 브랜드 기반 위에 러프사이드·아워셀브스·블랭크룸 등 젊은 세대에게 인기를 얻는 브랜드를 대거 추가해 총 40여개 브랜드가 새롭게 문을 연다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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