영암읍 개신리와 군서면 도갑리 일원 상춘객 맞이

꽃다발 제작·포토카드 기념… 도갑사 수변공원 나들이 코스도

전남 영암군이 유채꽃이 만개한 들녘에서 봄을 체험할 수 있는 프로그램을 운영한다. 영암은 오는 18일부터 26일까지 영암읍 개신리와 군서면 도갑리 일원에서 '봄이 왔나 봄'을 주제로 방문객 맞이에 나선다고 밝혔다.

유채꽃으로 만개한 영암군 방문을 위한 체험 프로그램을 운영한다. 영암군 제공 AD 원본보기 아이콘

군서면 도갑리에서는 유채꽃을 활용한 체험 프로그램이 마련된다. 방문객이 직접 유채꽃을 꺾어 안내 부스로 가져오면 꽃다발로 제작해주고, 포토카드에 꽃을 꽂아 나만의 봄을 담을 수 있도록 했다.

손에 쥔 꽃다발과 직접 완성한 포토카드는 방문객들에게 특별한 기념으로 남을 것으로 기대된다. 꽃을 고르고 꾸미는 과정 자체도 가족과 연인, 친구들에게 색다른 즐길거리를 제공할 전망이다.

영암읍 개신리에서는 넓게 펼쳐진 유채꽃밭과 포토존을 중심으로 경관형 프로그램이 운영된다. 노란 유채꽃과 월출산이 어우러진 풍경이 펼쳐지며 사진 촬영 명소로 관심을 모으고 있다.

이와 함께 인근 도갑사 수변공원은 산책과 휴식을 동시에 즐길 수 있는 공간으로, 유채꽃 단지와 연계한 봄철 나들이 코스로 주목받고 있다.

박미아 영암군 농업정책 과장은 "도갑리에서는 체험을, 개신리에서는 경관을 즐길 수 있도록 준비했다"며 "방문객들이 봄을 눈으로 보고 손으로 담아갈 수 있는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

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한편 영암은 이번 프로그램을 통해 지역 관광 활성화와 함께 봄철 대표 나들이 명소로서의 매력을 한층 강화해 나갈 계획이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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