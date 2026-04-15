'클린 고군' 성과…297개 중 상위권

전남 진도군이 전라남도 현장행정 평가에서 우수상을 수상했다. 군은 전라남도가 주관한 '2025년 현장행정 우수 읍면동 평가'에서 우수상을 받았다고 밝혔다.

진도군이 읍면동 현장정검 종합평가 우수상을 수상했다. 진도군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 평가는 도내 297개 읍면동을 대상으로 문화유산, 관광시설, 복지, 생활환경 등 다양한 분야에서 행정 사각지대 해소 노력과 현장 중심 행정 성과를 종합적으로 평가하는 방식으로 진행됐다.

진도군은 고군면의 '사계절 꽃피는 클린 고군 만들기' 사업이 높은 평가를 받아 전체 297개 읍면동 중 상위 6위 이내에 오르며 우수상을 수상했다.

고군면은 주민자치회와 이장단, 청년회, 부녀회, 노인회 등 지역 단체와 협력 체계를 구축해 신비의 바닷길과 가계 해수욕장 등 주요 관광지 41개소를 집중 관리하고 꽃밭 조성 사업을 추진했다.

이 같은 노력은 관광환경 개선과 생활환경 정비로 이어지며 진도군의 각종 시책 평가에서도 우수한 성과를 거두는 데 기여한 것으로 평가된다.

김희수 군수는 "이번 수상은 현장에서 적극 행정을 펼친 직원들과 주민들의 협력 덕분"이라며 "앞으로도 군민이 체감할 수 있는 현장 중심 행정을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

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한편 진도군은 주민 참여형 행정과 관광환경 개선을 결합한 정책을 통해 지역 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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