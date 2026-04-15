포스코이앤씨, 발주처에 '중동전쟁 리스크' 고지…"자재업체 수급난 호소"

"중동전쟁, 통제 가능 변수 아냐

재자업체, 단가 인상 통보

전쟁 장기화시 납품중단 불가피"

중동 전쟁 영향으로 건설 현장의 자재 수급난과 공사비 상승이 우려되는 가운데 포스코이앤씨가 일부 발주처에 이와 관련한 리스크 요인을 전달하며 사전 고지에 나섰다.

15일 업계에 따르면 포스코이앤씨는 최근 자사가 시공을 맡은 일부 사업의 시행사 측에 '미-이란 전쟁 등 건설환경 악화로 인한 공기 지연 및 원가 상승 리스크 보고'라는 제목의 문서를 보내 중동 전쟁과 관련해 향후 현장에서 발생할 수 있는 문제들을 안내했다.

포스코이앤씨는 "미·이란 전쟁으로 인한 공급망 교란으로 건설현장 전반에 심각한 자재 수급 불균형 및 가격 급등 현상이 발생하고 있다"며 "이는 당사뿐 아니라 누구도 예견 불가능한 대외적 변수로 통제 가능한 범위를 벗어난 사안"이라고 설명했다.

그러면서 "자재 협력사는 국제유가 및 환율 급등, 운송비 증가, 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 나프타 등의 주요 원자재 수급에 어려움을 호소하고 있으며 주요 자재 단가를 인상할 예정이라고 당사에 통보하고 있다"며 "레미콘 혼화제, 철골 강판 및 후판 등 주요 원자재 공급 지연이 발생하고 있으며 전 세계적인 원자재 수급 불가로 대체 공급원을 구할 수 없는 상황에 직면했다"고 밝혔다.

아울러 자재 협력사가 "전쟁이 장기화될 경우 자재 납품 중단이 불가피하다 입장을 통보한 상황"이리며 "전쟁 영향을 받는 자재 종류가 증가할 가능성도 있다"고 덧붙였다.

포스코이앤씨 관계자는 "당장 공사비를 올리겠다는 내용의 공지는 아니다"라며 "향후 현장에서 발생할 수 있는 상황에 대해 사전 안내하는 취지"라고 설명했다.

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한편 한국건설기술연구원 공사비원가관리센터에 따르면 건설공사비지수는 최근 6개월 연속 올라 지난 2월 133.69를 기록하며 역대 최고치를 경신했다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



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