경기도는 15일 수원시 경기도청어린이집 앞에서 도시농업의 날 기념 도청어린이집 텃밭 가꾸기 행사를 개최했다.

이날 행사는 '제3회 경기도 도시농업의 날'을 기념해 열린 것으로 아이들이 스스로 흙을 파고 모종을 심으면서 자연을 향한 건강한 연대감과 생명 존중을 배울 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

경기도청 어린이집 텃밭가꾸기 행사 AD 원본보기 아이콘

박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "텃밭 가꾸기는 기후위기라는 거대한 파도 앞에서 미래세대와 기성세대가 함께 선택할 수 있는 작지만 위대한 '초록 방파제'"라며 "경기도는 도시농업의 확대를 위해 다양한 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.

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앞서 경기도는 지난 10~11일 경기도청 도담뜰에서 '제3회 경기도 도시농업의 날 기념행사'를 개최했다. 행사에서는 식물재배 체험과 농산물 직거래장터, 공연 등이 함께 열려 도시농업의 가치를 되새겼다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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