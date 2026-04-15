다음 달 25일 경북 곡강파크골프장서 개최

보람상조는 5월 대한파크골프연맹과 '제2회 보람그룹배 전국파크골프대회'를 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 대회는 다음 달 25일 경북 포항시 북구 곡강파크골프장에서 열린다. 보람상조는 참가자 선착순 모집을 진행하며 본격적인 행사 준비에 돌입했다.

지난해 열린 '제1회 보람그룹배 전국파크골프대회'에서 참가자들이 대회 준비를 위해 모여 있다. 보람그룹 AD 원본보기 아이콘

참가 인원은 지난 대회보다 약 200명 늘어난 500명 규모로 대폭 확대했다. 상금 및 혜택도 강화돼 1위부터 5위 수상자에게는 총 1000만 원 상당의 상금을 수여하며, 참가자 전원에게는 별도의 기념품을 지원한다.

아울러 대한파크골프연맹은 대회의 내실을 기하고 종목의 전문성을 강화하기 위해 오는 26일 대구테크노파크에서 '2026 파크골프 1급 지도자(심판) 이론평가'를 먼저 실시한다. 연맹 소속 2급 지도자 자격 보유자나 취득 예정자를 대상으로 진행되는 이번 검정은 이론과 실기 평가를 거쳐 최종 합격자에게 1급 자격을 부여한다. 연맹은 검증된 전문 인력을 배출해 종목의 질적 성장을 견인할 방침이다.

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보람상조 관계자는 "지난해 보여준 뜨거운 관심에 보답하기 위해 올해는 참가 규모와 혜택을 대폭 확대해 준비했다"며 "앞으로도 파크골프의 대중화와 지도자 양성 지원에 힘써 시니어 세대의 건강하고 활기찬 노후 문화 조성에 앞장서겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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