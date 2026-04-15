"이 대통령 SNS 삭제, 외교 대참사"

송언석 국민의힘 원내대표가 쌍방울 대북 송금 의혹을 다루는 '윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'를 두고 "국정조작"이냐고 날을 세웠다. 이종석 국정원장이 국정조사에서 위증했다며 법적 책임에 앞서 사퇴도 요구했다.

송 원내대표는 15일 오후 국회 원내대표실에서 기자 간담회를 열고 이런 주장을 했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 15일 국회에서 기자 간담회를 열어 발언하고 있다. AD 원본보기 아이콘

송 원내대표는 국정조사에 제출된 배상윤 KH 회장의 사실 확인서와 관련해 "배 회장은 4년째 해외 도피 중인 인터폴 적색 수배자"라며 "사실 확인서를 어떻게 받았는지 궁금하다"고 했다. 그러면서 "사실 확인서를 배 회장 본인이 직접 작성한 게 맞냐"며 "민주당이 보기에는 인터폴 적색 수배자가 4년째 황제 도피하는 것 자체는 아무런 문제가 없고 그 사람이 주장하는 게 신뢰성이 있는 것이냐"고 물었다.

송 원내대표는 또 "어제 (국정조사에서) 방용철 전 쌍방울 부회장은 이재명 (당시) 경기도지사 방북 대가로 2019년 7월 필리핀에서 북한 리호남에게 70만달러를 줬다는 증언을 다시 한번 확인해줬다"고 말했다. 그러면서 "(리호남이 당시 필리핀에 없었다고 한) 이 국정원장은 (위증) 법적 책임을 지기 전에 사퇴해야 한다"고 주장했다. 대북 송금 사건이 "명백한 국제법 위반"이라고도 했다.

이 대통령이 사회관계망서비스(SNS)에 브라질 대통령 영상을 공유했다가 삭제한 것과 관련해서는 "미국이 보기에 한국이 중동을 넘어 중남미 상황까지 개입하는 반미 선언으로 비춰질 수 있다"며 "역대급 외교 대참사"라고 비판했다. 그러면서 "민감한 외교 사안에 관한 SNS는 작성 전에 국가안보실과 외교부 전문가가 점검하도록 재발 방지 대책을 세워야 한다"고 했다.

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한편 송 원내대표는 한동훈 전 국민의힘 대표가 출마를 공식화한 부산 북갑 보궐 선거와 관련해 나오는 당내 무공천 요구에 선을 그었다. 그는 "원내 제2당이자 제1야당으로서 공당 책무를 다해야 한다"고 말했다. 오는 6월까지인 원내대표 임기를 앞당겨 새 원내대표를 뽑을 수 있다는 전망이 나온 것과 관련해서는 결정된 바가 없다며 "자리에 연연하지 않고 의원들의 총의를 모을 것"이라고 했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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