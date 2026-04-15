연구·정책 경험 풍부…“포용적 주택금융 강화” 포부

한국주택금융공사(사장 김경환)는 신임 감사에 임수강 전 생산과포용금융연구회 부회장이 취임했다고 15일 전했다.

임수강 신임 감사는 고려대학교 경영학과를 졸업하고 연세대학교에서 경제학 석사, 전남대학교에서 경제학 박사 학위를 취득한 금융경제 전문가다. 이후 금융경제연구소 연구위원, 경기연구원 초빙연구위원, 생산과포용금융연구회 부회장, 금융발전심의회 위원 등을 역임하며 다양한 금융 정책 연구와 자문 활동을 이어왔다.

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특히 금융 현안에 대한 폭넓은 연구 경험과 정책 이해도를 바탕으로 주택금융 분야에서도 전문성을 발휘할 것으로 기대된다.

임 감사는 "주택금융에 대한 이해와 소통 기반의 공감 리더십을 바탕으로 공사가 국민 주거 안정을 뒷받침하고 포용적 금융을 선도하는 기관이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한국주택금융공사 임수강 신임 감사. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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