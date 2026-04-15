강훈식 "원유는 석 달 이상 물량"

청와대는 15일 주요 에너지 공급국 4곳을 방문해 올해 말까지 원유 2억7300만배럴, 나프타 210만t을 추가 확보했다고 밝혔다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아, 카타르 등 총 4개국을 방문해 이같이 합의했다고 밝혔다. 구체적으로 카자흐스탄에서 원유 1800만배럴, 오만에서 원유 500만배럴과 나프타 160만t, 사우디아라비아의 경우 원유 2억5000만배럴과 나프타 50만t이다. 카타르에서는 차질 없는 액화천연가스(LNG) 수출 이행을 약속받았다.

강 실장은 "원유 2억7300만배럴은 작년 기준으로 즉 별도의 비상조치 없이 경제가 정상 운영되는 상황에서 석 달 이상 쓸 수 있는 물량"이며 "나프타 210만t은 작년 기준으로 약 한 달 치 수입량에 해당한다"고 설명했다. 그러면서 "이번에 확보한 원유와 나프타는 호르무즈 봉쇄와는 무관한 대체 공급선에서 도입될 예정이기 때문에 국내 수급 안정화에 직접적이고 실질적으로 기여할 것이라고 생각한다"고 부연했다.

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앞서 강 실장은 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 지난 7일부터 14일까지 주요 에너지 공급국을 방문했다. 강 실장은 청와대, 산업통상부, 외교부, 석유공사, 에너지 관련 기업들로 특사단을 꾸려 각국의 최고위급 인사를 만났다고 전했다. 이재명 대통령은 특사단을 통해 각국 정상에 친서를 전달하고 에너지 안보 위기를 공동의 지혜로 타개해 나가자는 뜻을 전달했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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