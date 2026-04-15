"법률 전문성 접목해 스포츠 공익활동 확대

서울 지역 스포츠 발전 기대"

서울지방변호사회(회장 조순열)는 서울특별시축구협회(협회장 정진설)와 스포츠 분야의 법률 지원 강화 및 공익적 스포츠 활동 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다. 서울변회 AD 원본보기 아이콘

서울지방변호사회(회장 조순열)는 서울특별시축구협회(협회장 정진설)와 스포츠 분야의 법률 지원 강화 및 공익적 스포츠 활동 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 협약은 축구계 내부의 법률 지원체계를 구축하고, 스포츠 공익활동을 공동 추진함으로써 서울 지역 스포츠 발전과 생활체육 활성화에 기여하기 위해 마련됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲서울특별시축구협회 및 회원단체 스포츠공정위원회 등 각종 위원회 위원 추천 협력 ▲소송 및 행정심판 등 법률 분쟁 대응 지원 ▲협회 운영 및 규약·규정 관련 법률 자문과 유권해석 ▲서울지방변호사회장배 축구대회 지원 등에 힘을 모으기로 했다.

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서울변회는 이번 협약을 계기로 축구 행정의 주요 의사결정 과정에서 체계적인 법률 검토가 가능해져, 더욱 공정하고 투명한 행정 기반을 확립할 수 있을 것으로 내다봤다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr



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