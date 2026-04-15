동·서 구분선 긋기 더이상 안돼

"균형 원칙, 지역별 특화산업 육성"

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보로 확정된 민형배 후보가 "전남·광주를 청년이 떠나지 않는 기회의 땅이자 대한민국 미래를 이끄는 성장축으로 만들겠다"며 정치·경제·사회 전반의 대전환 구상을 밝혔다.

민 후보는 15일 오후 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 "청년들이 (지역) 떠나지 않고도 마음껏 꿈꿀 수 있는 고향을 만드는 것이 통합 특별시의 출발점이다"며 "전남·광주의 정치적 대전환을 이루겠다"고 강조했다.

그러면서 '시민주권 중심의 행정혁신'을 언급했다.

민형배 전남광주통합특별시장 후보가 15일 전남도의회 브리핑룸을 찾아 향후 지역 발전 전략 등에 대한 설명을 했다. 심진석 기자 AD 원본보기 아이콘

그는 "행정은 시민의 뜻을 실현하는 도구가 돼야 한다"며 "중요 정책은 시민과 함께 결정하고, 예산과 사업은 더욱 투명하게 공개하겠다"고 밝혔다. 이어 "시민의 목소리가 곧바로 정책으로 이어지는 특별시를 만들겠다"고 덧붙였다.

경제 분야에서 "전남과 광주의 강점을 결합하겠다"는 다음 구상도 밝혔다.

그는 "광주의 AI·모빌리티 산업과 전남의 농수산업·재생에너지를 연계해 새로운 성장엔진을 구축하겠다"며 "농어촌은 스마트화하고 도시는 혁신을 가속해 청년 일자리와 지속 가능한 지역경제를 동시에 만들겠다"고 밝혔다.

사회·문화 분야에 대해서도 "삶의 질 1등 특별시를 만들겠다"고 공언했다.

민 후보는 "전남·광주가 지닌 역사와 문화 자산을 시민 일상 속으로 확장해 누구도 소외되지 않는 촘촘한 복지체계를 구축하겠다"고 말했다.

앞으로의 통합 과정의 난관을 인정하며 돌파구를 모색하겠다고 했다.

민 후보는 "이해관계 충돌과 불안이 존재하지만, 반드시 가야 할 길"이라며 "전남·광주의 생존과 대한민국 미래가 걸린 일"이라고 강조했다. 이어 "제가 그 길의 맨 앞에 서겠다"며 "더 낮은 자세로 시민의 목소리를 듣고 성과로 증명하겠다"고 밝혔다.

기초단체에 대한 권한 이양에 대한 설명도 조심스레 이어갔다.

민 후보는 "선거가 아직 진행 중인 상황에서 섣불리 말하기 어렵지만, 기본적으로 기초 지자체 권한을 가능하면 이양하는 것이 저로서는 계속 가져왔던 정치 철학이다"라며 "한 예로 각 시군구의 부단체장 인사는 대개 광역시나 광역도에서 마치 자신들이 인사권을 행사하는 것처럼 했다. 앞으로 인사교류에 있어 특별시장이 권한을 행사하진 않을 것이다"고 밝혔다.

통합 이후 지역 간 균형발전 방향도 제시했다.

민 후보는 "제 머릿속에는 이미 전남과 광주의 경계가 없다"며 "동·서부를 나누는 발상 자체가 통합 특별시를 준비하는 자세가 아니다"고 선을 그었다. 이어 "통합 특별시는 하나의 도시다"며 "전남이어서, 광주여서, 혹은 특정 권역이어서 더 우선하거나 배제되는 일은 없을 것이다"고 강조했다.

민 후보는 "법적으로도 균형발전이 명시돼 있는 만큼 특정 지역을 따로 우대하는 방식은 지양하겠다"며 "획일적 발전이 아닌 지역별 특색을 살리는 균형발전을 추진하겠다. 각 시·군·구마다 최소 하나 이상의 특화산업을 육성할 수 있도록 지원하는 특례조항을 통합특별법에 반영했다"고 설명했다.

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끝으로 민 후보는 "지역별 특성과 경쟁력을 살리는 방향으로 정책을 다듬어 나갈 것이다"며 "단순한 공간적 구분에 따른 차별적 접근이 아니라 전체를 아우르는 통합적 발전 전략을 추진하겠다"고 덧붙였다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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