본격 추진 단계 돌입… 2034년 준공 목표

합천군은 두무산 양수발전소 건설사업이 전기위원회 심의·의결을 거쳐 발전사업허가를 취득했다고 밝혔다. 이에 따라 사업은 본격적인 추진 단계에 들어서게 됐다.

두무산 양수발전소 건설사업은 지난 1월 예비타당성조사를 통과한 데 이어 이번 발전사업허가까지 받으며 주요 행정절차를 순조롭게 밟고 있다.

앞으로 환경영향평가, 국도 24호선 이설도로 건설, 전원개발사업 실시설계 등을 추진해 2034년 12월 준공을 목표로 하고 있다.

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두무산 양수발전소는 총사업비 2조 5490억원이 투입되는 대규모 국책사업이다. 묘산면 산제리·반포리 일원에 조성되며, 900MW급 가변 속 양수발전소로 건설될 예정이다.

양수발전소는 전력 생산과 저장 기능을 동시에 수행하는 친환경 에너지 시설로 평가된다. 특히 재생에너지 확대에 따른 출력 변동성을 보완하고 전력 계통 안정성과 전력 수급 안정에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

지역경제 파급효과도 클 것으로 전망된다. 군은 사업 추진 과정에서 약 7600명의 직·간접 고용 창출과 인구 유입 효과가 발생할 것으로 보고 있다. 또 장기적인 세수 확보와 함께 약 2조 원 규모의 생산·소득·부가가치 유발 효과도 기대하고 있다.

이와 함께 지역주민에게 다양한 경제적 기회와 혜택을 제공하고, 지역사회와 발전사가 협력하는 상생발전 모델로 이어질 가능성도 제시된다.

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합천군 관계자는 "두무산 양수발전소는 단순한 전력 생산시설을 넘어 합천의 미래를 이끌 핵심 성장동력이 될 것"이라며 "남은 절차도 군민 의견을 충분히 반영해 투명하고 신속하게 추진하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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