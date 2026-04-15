4월 15일부터 20일간 재정 점검… 결산안은 제10대 의회서 최종 심사

경남 진주시의회는 15일 2025회계연도 결산 검사 위원 위촉식을 열고 본격적인 재정 점검 절차에 착수했다.

이번 위촉식은 제272회 임시회에서 선임된 결산 검사 위원들을 대상으로 진행됐다.

지난 13일 폐회한 제273회 임시회가 제9대 의회의 마지막 회기였던 만큼, 사실상 현 임기 재정 운영 전반을 점검하는 마무리 절차로 의미를 더 하고 있다.

진주시의회, 2025회계연도 결산검사위원 위촉식 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

위원회는 황진선·임기향 의원을 비롯해 전병욱, 김홍규, 김윤혁, 이진호, 김유진 등 총 7명으로 구성됐다. 대표위원은 황진선 의원이 맡았다.

결산 검사는 4월 15일부터 5월 4일까지 20일간 실시된다. 위원들은 2025회계연도 예산 집행 전반을 대상으로 재정 운용의 적정성과 효율성, 주요 사업 추진 과정 등을 중점적으로 점검할 예정이다.

황진선 대표위원은 "결산 검사는 한 해 동안 집행된 예산 운영 결과를 점검하고 개선이 필요한 사항을 확인하는 과정"이라며 "검사 결과가 향후 진주시 재정 운용에 충실히 반영될 수 있도록 책임을 다하겠다"고 말했다.

의회사무국 관계자는 "이번 검사는 제9대 의회에서 다음 의회로 이어지는 중요한 연결고리"라며 "객관적이고 충실한 점검이 이뤄질 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

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이번 결산안은 오는 7월 개원 예정인 제10대 진주시의회에서 최종 심사를 거쳐 확정될 예정이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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