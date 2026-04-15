국토연구원 '부동산 시장 소비자 심리조사'

지난달 전국 주택 매매시장 소비심리가 전월 대비 소폭 하락하며 보합 국면을 이어갔다. 서울 매매 심리는 하락한 반면 경기와 인천은 상승해 수도권 내에서도 지역별 편차를 보였다.

15일 국토연구원이 발표한 '3월 부동산 시장 소비자 심리조사' 결과에 따르면, 지난달 전국 주택 매매시장 소비심리지수는 110.6으로 전월 대비 1.7포인트 하락했다. 해당 지수는 95 미만이면 하강, 95 이상 115 미만이면 보합, 115 이상이면 상승 국면으로 분류한다.

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수도권 주택 매매시장 소비심리지수는 114.9로 전월보다 0.5포인트 상승하며 보합세를 유지했다. 서울은 117.8을 기록해 3.5포인트 떨어졌으나, 경기(114.8)와 인천(108.0)이 각각 2.2포인트, 3.8포인트 올랐다. 비수도권은 105.7로 3.9포인트 하락했다. 세종(101.7), 울산(112.7), 광주(92.0) 지역 하락 폭이 각각 16.1포인트, 13.7포인트, 10.1포인트로 크게 나타났다.

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전국 주택 전세시장 소비심리지수는 109.5를 기록해 전월 대비 0.3포인트 내리며 보합 국면을 유지했다. 전국 토지시장 소비심리지수는 79.5로 3.0포인트 하락하며 하강 국면을 지속했다. 주택과 토지를 합산한 전국 부동산 시장 소비심리지수는 107.0으로 전월 대비 1.2포인트 떨어졌다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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