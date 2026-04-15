작년 기상악화로 종자 품질 저하 우려

철저한 소독과 최아(싹 틔우기) 강조



영천시는 올해 성공적인 벼농사를 위해 농가들을 대상으로 '못자리 육묘 안전 관리 요령'을 전파하고, 철저한 사전 준비를 당부했다고 15일 밝혔다.

올해 파종할 볍씨의 품질은 지난해 8~9월 벼 등숙기의 고온·다우로 인해 깨씨무늬병과 수발아가 만연해 평년보다 떨어질 우려가 있어, 어느 해보다 철저한 육묘 관리가 필요하다.

벼 최아율 비교 사진. 영천시 제공 AD 원본보기 아이콘

영천시는 벼농사의 성패가 건강한 모 기르기에서 결정되는 만큼, 농가에서 특히 ▲종자 최아(싹 틔우기) 확인 ▲저온 대비 관리 ▲병해충 소독 등의 육묘 안전 수칙을 준수해야 한다고 밝혔다.

먼저, 종자의 눈이 1~2mm 정도 나오도록 하는 최아 과정이 매우 중요하다.

최아율이 80% 이상 된 것을 확인한 후 모판에 파종해야 하며, 최아율이 50~60% 미달인 상태에서 파종할 경우 발아가 불균일해질 수 있다.

또한 4~5월 중 저온 예보가 있을 경우 파종 시기를 연기하고, 야외(논) 못자리로 모판을 이동하는 것을 자제해야 한다.

저온 환경에서 육묘할 경우 뿌리 매트 형성이 불량해지는 등 생육 장해를 입을 수 있기 때문이다.

아울러, 키다리병 예방을 위해 온탕 소독(60℃ 물에 10분간 침지) 및 약제 소독(30℃에서 24~48시간) 지침을 엄격히 준수해야 한다.

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최재열 농업기술센터 소장은 "올해는 작년 기상 영향으로 종자 상태가 예년보다 떨어질 수 있어, 농가에서는 충분한 최아와 소독 등 육묘 안전 지침을 반드시 실천해 고품질 쌀 생산의 첫 단추를 잘 꿰어주시길 당부드린다"고 밝혔다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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