광주대학교는 항공서비스학과 졸업생 박민영씨가 진에어 객실승무원 채용에 최종 합격했다고 15일 밝혔다.

박민영 동문은 재학 중 전공 수업과 다양한 비교과 프로그램에 성실히 참여하며 항공서비스 분야의 전문성과 실무 역량을 꾸준히 쌓아 왔다. 특히 학과에서 운영한 전공 실습, 면접 대비 프로그램, 이미지메이킹 교육, 서비스 커뮤니케이션 훈련 등에 적극적으로 참여하며 객실 승무원에게 요구되는 기본 소양과 현장 대응 능력을 체계적으로 길렀다.

광주대 항공서비스학과 박민영 AD 원본보기 아이콘

이와 함께 해외 항공사 탐방 2회, 글로벌 챌린지 참여, 피지 봉사활동 등 다양한 국내외 프로그램에도 적극적으로 참여하며 글로벌 감각과 문화적 이해, 공동체 의식, 도전정신을 함양했다. 이러한 경험은 항공서비스 분야가 요구하는 소통 능력과 서비스 마인드, 현장 적응력을 한층 높이는 밑거름이 됐다.

박민영 졸업생은 "항공서비스학과에서 배운 전공 지식과 실습, 그리고 교수님들의 세심한 지도 덕분에 진에어 객실 승무원이라는 목표를 이룰 수 있었다"고 소감을 밝혔다.

이 같은 취업 성과는 광주대 항공서비스학과의 실무 중심 교육과 학생 맞춤형 진로지도를 통해 취업 경쟁력을 체계적으로 지원해 온 결과라는 점에서 의미가 크다.

AD

이현주 학과장은 "항공산업 현장에서 요구하는 서비스 역량, 외국어 능력, 비상 대응 능력, 이미지 및 태도 교육 등을 종합적으로 지원하며 학생들의 진로 설계와 취업 역량 강화에 힘쓰고 있다"면서 "앞으로도 학생들이 객실 승무원, 공항 지상직, 관광 및 서비스 분야 등 다양한 진로로 성장할 수 있도록 현장 중심 교육과 취업 지원 프로그램을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다"고 덧붙였다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>