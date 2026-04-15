토지문학제 연계 한일 북콘서트 호평… 지역문화정책 성과 입증

하동군이 대통령 소속 국가도서관 위원회가 발표한 '제4차 도서관발전종합계획(2024~2028)' 2년 차 추진 실적 평가에서 전국 기초지자체 최초 우수기관에 선정됐다. 지역 문화정책의 새로운 가능성을 보여준 성과로 평가된다.

이번 평가는 중앙행정기관과 광역·기초지자체 등 48개 기관이 수행한 508개 과제를 대상으로 진행됐다. 정책 실행력과 창의성, 지역사회 기여도 등을 종합 심사해 우수사례를 선정했다.

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하동군은 '토지문학제 연계 한일 북 콘서트' 과제를 통해 높은 평가를 받았다. 지역 대표 문학 자산을 기반으로 국제 문화교류를 성공적으로 추진했다는 점이 주목받았다.

해당 사업은 토지 전권을 일본어로 완역·출간한 쿠온 출판사의 김승복 대표를 초청해 진행됐다. 문학을 매개로 한 소통과 교류의 장을 마련했다는 점에서 의미를 더했다.

특히 이번 성과는 광역지자체 정책과 기초지자체의 현장 실행이 유기적으로 연계된 모범 사례로 평가된다. 기초지자체가 광역 정책 추진 과정에서 발굴된 우수사례로 포상 대상에 오른 것은 이번이 처음이다.

이는 하동군의 정책 추진 역량과 창의적인 기획력이 대외적으로 인정받은 사례로, 지역 문학과 문화자산을 활용한 지속가능한 정책 모델로도 주목된다.

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하동군 관계자는 "이번 수상은 지역 문학을 세계와 연결하고 문화교류 거점으로 발전시키기 위한 노력이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 지속 가능한 지역 문화 인프라 확충에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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