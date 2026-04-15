청호나이스, 네스티지 모션소파·스윙소파 동시 출시
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소파 라인업 확대·최대 5년 A/S 제공
청호나이스는 '네스티지 모션소파'와 '네스티지 스윙소파' 등 신제품 소파 2종을 동시에 출시했다고 15일 밝혔다.
웰니스 중심의 라이프스타일 변화에 따라 정수기, 공기청정기 등 생활가전을 넘어 소파까지 제품군을 확장해 라이프케어 영역을 넓힌다는 전략이다. 청호나이스는 이번 소파 라인업을 렌털 상품으로 선보이며, 최대 5년 무상 A/S를 제공한다.
네스티지 소파 2종은 사용 환경과 휴식 방식에 따라 선택할 수 있도록 구성됐다. 모션소파는 편안한 휴식과 안정적인 지지를 중심으로 설계됐고, 스윙소파는 자유로운 자세 변화와 공간 활용에 초점을 맞췄다. 가족이 함께 사용하는 제품인 만큼 유아용 안전기준 시험을 비롯해 항균, 내마모, 땀과 마찰 등 다양한 품질 검증을 거쳤다. 벽과의 간격을 최소화하는 '제로월(ZERO-WALL)' 구조도 적용했다.
청호나이스 '네스티지 모션소파' 이미지. 청호나이스
'네스티지 모션소파'는 전동 슬라이딩 기능을 적용해 전용 리모컨으로 간편하게 조작할 수 있어 사용 편의성을 높였다. USB 충전 기능도 함께 제공해 휴식 중 다양한 기기 활용이 가능하며, 3인용과 4인용으로 출시돼 공간과 라이프스타일에 맞춰 선택할 수 있다.
또한 개인의 체형과 자세에 맞춰 세밀하게 조절할 수 있는 '10단계 헤드레스트'를 적용했고, 좌방석 깊이는 최소 570mm에서 최대 1030mm까지 확장할 수 있다. 모션소파 소재는 오염과 생활 방수에 강한 미국 컬프(CULP)사의 기능성 원단 '라이브스마트'를 적용했다. 핵심 구동부인 모터는 최대 10년 보증을 제공한다.
'네스티지 스윙소파'는 자세와 생활 패턴에 맞춰 각도와 위치를 자유롭게 조절할 수 있는 '등받이 스윙 기능'을 적용해 다양한 휴식 자세를 지원한다. 3인용, 4인용, 5인용으로 구성돼 공간과 인원에 맞춰 선택할 수 있다.
일반 소파보다 팔걸이를 낮게 설계해 누운 상태에서도 편안한 휴식을 취할 수 있으며, 앞뒤 각도 조절이 가능한 '코브라 헤드레스트'를 통해 목과 머리를 안정적으로 지지한다. 좌방석 깊이는 약 550mm에서 최대 800mm까지 확장돼 여유로운 착석과 휴식이 가능하다. 스윙소파 소재는 독일 타이보(TAIBO)사의 기능성 원단 '아쿠아텍스'를 적용했다.
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청호나이스 관계자는 "앞으로도 렌털 기반 가구 라인업을 확대하며 고객의 일상 전반을 관리하는 라이프케어 솔루션을 지속 강화해 나갈 것"이라고 했다.
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