안성시, 19~20세 청년 1인당 15만원 지원

경기 안성시가 지역 청년들의 문화 향유 기회를 확대하기 위해 추진 중인 '2026년 청년문화예술패스 사업'이 순조롭게 진행되며 발급률 75%를 돌파했다.

'2026년 청년문화예술패스 사업' 포스터. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

시에 따르면 지난 14일 기준 발급 가능한 1134매 중 850매가 발급되어 약 75%의 발급률을 기록했으며, 잔여 물량이 빠르게 소진되고 있는 것으로 나타났다.

'안성시 청년문화예술패스'는 19~20세 청년(2006~2007년생)에게 다양한 문화예술 관련 경험을 제공하기 위해 공연·전시·영화 관람 등에 사용할 수 있는 1인당 15만원을 지원하는 사업이다.

특히 올해는 지원 연령을 기존 19세에서 20세까지 확대하고, 협력 예매처를 확대해 이용 편의를 높였다. 공연·전시 분야는 인터파크(NOL티켓), 예스24티켓, 티켓링크, 멜론티켓에서 사용 가능하며 영화 분야는 메가박스, 롯데시네마, CGV에서 이용할 수 있다.

1차 신청은 오는 6월 30일까지 청년문화예술패스 누리집을 통해 온라인으로 가능하며, 선착순 지급 방식으로 운영되는 만큼 조기 마감이 예상된다. 또한 발급받은 청년문화예술패스는 2026년 12월 31일까지 사용할 수 있으며, 1차 발급자의 경우 2026년 7월 31일까지 사용 실적이 없으면 지원금이 회수되므로 기한 내 사용이 필요하다.

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안성시 관계자는 "청년문화예술패스는 청년들이 다양한 공연과 전시를 부담 없이 경험하며 문화 감수성을 키울 수 있도록 마련된 사업"이라며 "신청을 미루다 혜택을 받지 못하는 사례가 발생할 수 있는 만큼 대상 청년들의 적극적인 신청을 바란다"고 말했다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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