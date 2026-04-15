달달혜택·프라이빗 도슨트 투어도

KT KT close 증권정보 030200 KOSPI 현재가 64,700 전일대비 500 등락률 +0.78% 거래량 177,430 전일가 64,200 2026.04.15 11:56 기준 관련기사 과기부·방미통위 "AI 적용해 불법스팸 줄어"…민·관 협의체 전체회의 KT, 국내 첫 유튜브 프리미엄 라이트 제휴 요금제 출시 [Why&Next]SK텔레콤·리벨리온 협력에 주목하는 이유 전 종목 시세 보기 는 배스킨라빈스 50%(최대 5000원) 할인과 쇼핑라운지 6000원 할인 중에 선택할 수 있는 고객 보답 프로그램을 마련했다고 15일 밝혔다. 오는 16일부터 이용 가능하다.

모델들이 KT 멤버십 4월 혜택을 소개하고 있다. KT 제공 AD 원본보기 아이콘

이달 말까지 달달혜택도 운영한다. 고객은 뚜레쥬르, 메가MGC커피, 이디야커피, 파파존스피자, 배달의민족 X 요거트월드, 다운타우너, 롯데시네마 등 하나의 혜택을 선택해 이용할 수 있다. 이 중 뚜레쥬르는 가정의 달 수요를 고려해 다음 달 15일까지로 이용 기간을 늘렸다.

중복 이용이 가능한 달달스페셜은 쇼핑·여행·라이프스타일 영역 전반으로 범위를 확대했다. 롯데마트 제타, 롯데월드 어드벤처, 아모레몰, 풀무원, KT알파 쇼핑, 크록스, 롯데면세점, 아고다, 롯데렌터카, 스피드메이트 등 다양한 제휴 브랜드 혜택을 제공한다.

이날 저녁에는 멤버십 고객 대상 프라이빗 도슨트 투어도 진행한다. 초청 고객은 그라운드시소 이스트에서 열리는 전시 '룸 포 원더: 상상의 문을 열다'를 무료로 관람할 수 있다. KT는 공연·전시 등 문화 콘텐츠와 멤버십을 연계해 경험 중심의 차별화된 혜택을 확대해 나간다는 계획이다.

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강이환 KT 커스터머서비스본부장(상무)은 "KT 멤버십은 고객이 실제로 자주 찾는 브랜드와 생활 필수 영역을 중심으로 혜택을 설계하고 있다"며 "특히 이달 고객 보답 프로그램은 식음료와 생필품 등 활용도가 높은 혜택을 중심으로 구성해 고객의 가치 체감도를 높였다"고 말했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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