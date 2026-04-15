시민주권정부로 정치 대전환 추진

AI·농수산·재생에너지 결합 성장축 제시

“청년 떠나지 않는 특별시 만들겠다”

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보로 확정된 민형배 후보가 15일 "전남·광주의 대변화를 향한 시민의 열망과 지역소멸 위기를 넘어 새로운 미래로 나아가라는 주권자의 명령을 두렵고 겸허한 마음으로 받들겠다"고 밝혔다.

민 후보는 이날 오전 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 정치·경제·사회문화 전반의 통합 효과를 앞세운 '3대 약속'을 제시하며 통합특별시 구상을 공식화했다.

민형배 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보가 15일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 후보 확정 이후 첫 기자회견을 열고 통합특별시 구상을 밝히고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

민 후보는 이날 "부족한 저를 더불어민주당 전남·광주 통합시장 후보로 선택해 주셨다"며 "이번 결과는 전남·광주의 대변화를 향한 시민 여러분의 열망"이라고 말했다. 이어 "지역소멸의 위기를 넘어 새로운 미래로 나아가라는 주권자 시민의 준엄한 명령으로 받아들이겠다"고 밝혔다.

민 후보는 전남·광주 통합을 "시민의 삶을 더 나아지게 만들 기회이자 새로운 성장판을 여는 기회"로 규정했다. 특히 "청년들이 떠나지 않고도 마음껏 꿈꿀 수 있는 고향을 만드는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

민 후보는 통합특별시 추진 방향으로 세 가지 약속을 제시했다.

먼저 정치 분야와 관련해 "전남·광주 통합특별시에 시민주권정부를 세우겠다"며 "중요한 정책은 시민과 함께 결정하고 예산과 사업은 더 투명하게 공개하며 행정은 더 빠르고 더 유능하게 움직이겠다"고 말했다. 이어 "시민이 주인인 특별시, 시민의 목소리가 정책이 되는 특별시를 열겠다"고 밝혔다.

경제 분야에서는 "어디에 살든 차별받지 않는 균형성장을 통합의 기본 원칙으로 삼겠다"며 "광주의 첨단 산업 역량과 전남의 풍부한 자원을 하나로 묶겠다"고 했다. 또 "전남의 농수산업과 재생에너지는 광주의 인공지능(AI)·모빌리티 산업과 결합해 더 큰 성장엔진이 될 것"이라며 "청년에게는 양질의 일자리를, 지역에는 지속가능한 먹거리를 키우겠다"고 말했다.

사회문화 분야에 대해서는 "전남·광주의 위대한 정신과 문화적 자산이 시민의 일상 속 삶의 질로 이어지게 하겠다"며 "누구나 품격 있는 문화를 누리고 촘촘한 복지 체계 안에서 단 한 사람도 소외되지 않는 '삶의 질 1등 특별시'를 만들겠다"고 밝혔다.

민 후보는 통합 추진 과정의 난관도 언급했다. 그는 "다양한 이해관계 충돌도, 가보지 않은 길에 대해 불안함도 있을 것"이라면서도 "반드시 가야만 하는 길이며 전남·광주의 생존과 대한민국의 미래가 달린 일"이라고 말했다.

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이어 "민형배가 그 길의 맨 앞에 서겠다"며 "더 낮게 시민의 목소리를 듣고 더 겸손하게 현장을 살피며 결과로 증명하겠다"고 밝혔다. 그는 또 "전남·광주가 대한민국 정치와 성장, 희망의 중심이 되도록 온몸을 던져 일하겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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