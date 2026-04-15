베선트, WSJ 행사서 발언

"에너지·식료품 제외 물가 하락중"

美경제여건 대해선 낙관적 전망

스콧 베선트 미 재무장관이 미국 연방 대법원 판결로 제동이 걸린 관세 정책을 7월 초까지 이전 수준으로 복원할 수 있다고 자신했다. 또 에너지와 식료품을 제외하고선 물가가 오히려 하락 중이라며 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하를 촉구했다.

스콧 베선트 미 재무부 장관이 14일(현지시간) 워싱턴D.C.에서 열린 IIF 행사에서 발언하고 있다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

베선트 장관은 14일(현지시간) 워싱턴D.C.에서 열린 미국 월스트리트저널(WSJ) 주최 행사에서 무역법 301조를 언급한 뒤 "이르면 7월 초까지 기존 수준의 관세를 다시 부과할 수 있다"고 말했다.

무역법 301조는 상대국의 불공정 무역 관행에 대응해 추가 관세 부과 등의 조치를 할 수 있도록 규정한 조항이다. 연초 미 연방대법원이 트럼프 대통령의 상호관세에 위법 판결을 내리자 트럼프 행정부는 이를 대체하기 위해 무역법 122조를 근거로 각국에 10% 관세를 부과했다. 향후 미 무역대표부(USTR)가 301조를 근거로 진행 중인 불공정 무역행위 조사 결과에 따라 추가 관세도 물릴 계획이다.

미국 경제 상황은 긍정적으로 평가했다. 특히 국제통화기금(IMF)과 세계은행이 제시한 글로벌 성장률 하향과 인플레이션 상승 전망을 과도한 반응으로 평가했다. IMF는 이날 이란 전쟁으로 촉발된 에너지 가격 급등을 이유로 올해 미국 성장률을 2.3%로 낮췄다. 이는 지난 1월 내놓은 전망치보다 0.1%포인트 낮아진 수준이다.

베선트 장관은 "이란 전쟁의 경제적 영향이 언제 본격적으로 반영될지는 불확실하지만, 현재 (미국) 경제는 견조하다"며 "올해 성장률이 3~3.5%를 웃돌 가능성도 있다"고 말했다.

미 Fed가 기준금리를 인하해야 한다는 입장도 고수했다. Fed는 지난 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했다. 그러면서도 제롬 파월 Fed 의장은 이날 기자간담회에서 기존 금리 경로를 유지하는 것이 '조건부'라는 점을 강조하며 최대 변수로 이란 전쟁을 꼽았다. 당일 시장에선 이를 '매파적 동결'로 해석했다.

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베선트 장관은 "Fed의 인플레이션 판단이 다소 잘못된 측면이 있다"며 "에너지와 식료품을 제외한 근원 물가가 하락하고 있는 만큼 금리는 더 큰 폭으로 인하될 여지가 있다"고 주장했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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