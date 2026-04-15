고용률 62.7%로 역대 최대

청년층 실업률 7.6%...0.1%P↑

3월 취업자가 1년 전보다 20만6000명 늘며 15개월 연속 증가세를 이어갔다. 전체 고용률은 3월 기준 통계 작성 이래 역대 최고치를 기록했지만, 청년층 고용률은 23개월째 하락하며 세대 간 고용 구조의 불균형이 이어졌다.

15일 국가데이터처가 발표한 '2026년 3월 고용동향'에 따르면 지난달 취업자는 2879만5000명으로 전년 동월 대비 20만6000명(0.7%) 증가했다. 월간 취업자 수 증가 폭은 지난 1월(10만8000명) 10만명대 초반까지 떨어졌지만, 2월 23만4000명으로 늘며 2개월 연속 20만명대를 유지했다.

경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15~64세 고용률은 69.7%로 1년 전보다 0.4%포인트(p) 상승했다. 이는 1989년 관련 통계 작성 이래 3월 기준 가장 높은 수치다. 15세 이상 고용률 역시 62.7%로 같은 기간 0.2%포인트 상승하며 1982년 7월 월간 통계 작성 이후 3월 기준 최고치를 기록했다. 고령층과 일부 연령대가 고용 증가를 견인한 반면, 핵심 생산연령층 일부는 감소세를 보였다. 60세 이상 취업자는 24만2000명, 30대는 11만2000명, 50대는 5000명 늘었지만, 20대는 16만7000명, 40대는 5000명 각각 줄었다.

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청년·주력산업 부진 속 고용 '온도차'

같은 기간 청년층(15~29세) 취업자는 14만7000명 줄었다. 2022년 11월 이후 41개월 연속 감소세다. 청년층 고용률 역시 43.6%(-0.9%포인트)를 기록하며 23개월째 하락했다. 빈현준 국가데이터처 사회통계국장은 "숙박음식점업, 정보통신업, 제조업 등에서 청년층 취업자가 감소했다"며 "경력직 선호와 수시채용 증가 영향이 반영된 결과"라고 설명했다.

서비스업 내에서도 업종별로 온도 차가 뚜렷하게 나타났다. 보건·사회복지 서비스업(29만4000명), 운수·창고업(7만5000명), 예술·스포츠·여가 서비스업(4만4000명) 등에서 늘었다. 반면 공공행정·국방·사회보장행정(-7만7000명), 전문·과학·기술서비스업(-6만1000명), 농림어업(-5만8000명)은 줄었다. 도소매업은 1만8000명 줄어 지난해 4월 이후 11개월 만에 감소세로 전환했고, 숙박·음식점업도 지난해 11월 이후 5개월 연속 감소했다.

주력 산업 부진이 고용의 질적 측면에 부담으로 작용하고 있다. 제조업의 경우 4만2000명, 건설업은 1만6000명 각각 줄었다. 제조업은 21개월, 건설업은 23개월 연속 감소세다. 전문·과학기술 서비스업 역시 6만1000명 줄어 55개월 연속 증가 이후 4개월 연속 감소 흐름을 보였다. 국가데이터처는 "건설업 부진에 따른 엔지니어링 수요 감소와 광고·컨설팅 등 전문 서비스업 업황 둔화 영향이 반영된 것"이라고 해석했다.

전체 실업 지표는 개선됐지만, 청년층은 오히려 악화했다. 같은 기간 실업자는 88만4000명으로 전년 동월 대비 3만 5000명(-3.8%) 줄었다. 전체 실업률은 3.0%로 전년 동월보다 0.1%포인트 내렸다. 이는 1999년 6월 통계 작성 이후 3월 기준 두 번째로 낮은 수준이다. 다만 청년 실업률은 7.6%로 0.1%포인트 올라 2021년 이후 3월 기준 5년 만에 최고치를 기록했다.

노동시장 밖 인구도 일부 증가하며 고용 회복의 체감도는 제한적인 모습이다. 지난달 비경제활동인구는 1627만1000명으로 전년 동월 대비 6만9000명(0.4%) 증가했다. 활동 상태별로 보면 육아에서 8만3000명(-12.2%) 감소했다. 반면 재학·수강(6만6000명, 2.0%)은 증가했다. 쉬었음 인구는 254만8000명으로 전년 동월 대비 3만1000명 늘었다. 비경제활동인구 중 구직단념자는 35만4000명을 기록해 전년 동월 대비 1000명 감소했다.

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정부는 "이달 이후 중동전쟁 등 대내외 불확실성이 민생과 경제, 산업 전반의 하방요인으로 작용할 수 있는 만큼, 민생 안정 및 피해기업 지원 등에 추가경정예산을 신속하게 집행할 것"이라고 밝혔다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



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