투자자문·데이터·컨설팅 전문인력 영입으로 역량 강화

손종구 대표 "원스톱 밸류체인으로 고객 자산가치 극대화"

신영그룹의 상업용 부동산 종합서비스 계열사인 신영에셋이 물류센터·데이터센터 등 상업용 부동산 시장 사업 확대를 위해 전문인력을 강화하고 나섰다.

손종구 신영에셋 대표. 신영에셋은 조직 개편과 전문 인력 영입을 통해 물류센터, 데이터센터 사업을 강화할 방침이다. 신영에셋 제공 AD 원본보기 아이콘

15일 신영에셋에 따르면 회사 측은 상업용 부동산 시장 경쟁력 강화를 위해 관련 전문가들을 사내 주요 직책에 배치했다.

이번 인력 보강은 앞서 연초 그룹 정기인사에서 손종구 신영 대표를 신영에셋 대표로 겸직 선임한 데 따른 후속 조치다.

손 대표의 겸직은 부동산 개발과 자산 관리 사업간 시너지를 높이겠다는 포석이다. 시행부터 시공, 임대차 자문, 자산관리, 매입·매각에 이르는 '원스톱 밸류체인'을 완성하겠다는 전략의 일환이다.

이를 위해 신영에셋은 물류센터·데이터센터 전담 조직을 신설하고 전문 인력을 전면 배치했다.

투자자문 본부장에는 이윤영 상무를 영입했다. 이 상무는 부동산 시행, 투자·운용, 자문 분야 등에서 20년간 경력을 쌓은 전문가다.

컨설팅팀 수장에는 쿠시먼앤드웨이크필드코리아를 거쳐 알스퀘어 빅데이터 컨설팅팀을 이끈 데이터 전문가인 진원창 이사가 합류했다. 이 이사는 데이터 기반 리서치 및 자문 역량 강화할 이끌게 된다.

임대차자문본부장에는 JLL, 세빌스, 쿠시먼앤드웨이크필드코리아, 컬리어스 코리아 등을 거친 정은국 이사를 발탁했다.

신영에셋은 특히 조직 신설과 인재 영입을 계기로 오피스 중심의 사업 구조에서 탈피해 물류센터와 데이터센터 매입·매각 분야로 사업 영역을 확대할 계획이다. 공급 과잉 우려가 완화하고 있는 물류 시장과 성장세를 보이는 데이터센터 분야에서 그룹의 개발 노하우와 자문 역량을 결합해 차별화된 투자 기회를 모색한다는 복안이다.

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손 대표는 "이번 인재 영입과 조직 개편은 상업용 부동산 시장의 전문성을 한층 높이는 계기가 될 것"이라며 "데이터 기반의 전문성과 그룹의 원스톱 밸류체인 역량을 통해 고객 자산 가치를 극대화하는 종합 부동산 솔루션 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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