IACC 일반 회원 가입

마켓플레이스 자문위원회 창립 멤버 참여

중국계 전자상거래 플랫폼 테무는 지식재산권(IP) 보호 프로그램의 일환으로 국제위조방지연합(IACC)에 가입했다고 15일 밝혔다.

IACC는 위조 및 불법복제를 방지하기 위해 활동하는 단체로 전 세계 40여개국에서 250개 이상의 기업과 기관 등이 참여하고 있다. 테무는 지난해 5월 IACC와 업무협약(MOU)을 체결하고 온라인 마켓플레이스, 결제 서비스 제공업체, 글로벌 브랜드 등이 참여하는 산업 간 포럼인 '마켓플레이스 자문위원회(MAC)'의 창립 멤버로 합류한 바 있다.

테무 상품. 테무 제공 AD 원본보기 아이콘

테무는 IACC의 일반 회원(General Member)으로 참여하며 네트워크 전반에 걸쳐 브랜드, 산업 협회, 집행 기관과의 협력을 더욱 강화할 계획이다. 또 다양한 산업 분야의 실무 그룹에 참여해 전문 지식을 공유하고, 글로벌 지식재산권 보호와 소비자 안전 강화를 위한 공동 대응을 추진할 방침이다.

테무의 지식재산권 집행 시스템은 판매자 검증, 상품 등록 전 심사, 24시간 상시 모니터링 등 플랫폼 전 단계에 걸쳐 운영된다. 선제적 모니터링 데이터베이스는 6700개 이상의 브랜드를 대상으로 하며, 3800만개 이상의 이미지와 900만개 이상의 키워드를 포함하고 있다. 전체 삭제 요청의 99.9% 이상이 영업일 기준 3일 이내 처리되며, 평균 처리 시간은 1영업일 미만이라고 회사 측은 설명했다.

AD

테무 관계자는 "소비자와 브랜드가 신뢰할 수 있는 마켓플레이스를 구축하기 위해 지식재산권 보호는 필수"라며 "IACC 가입은 지식재산권 보호에 대한 테무의 지속적인 의지를 보여주는 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>