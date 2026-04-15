온라인서 SK하닉 생산직 직원 글 화제

"힘들지만 통장 보면 배불러"

SK하이닉스 임직원들이 역대급 성과급을 받을 것이라는 전망이 나오는 가운데 회사의 보상체계가 만족스럽다는 생산직 직원이 글이 화제가 되고 있다.

14일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 자신을 SK하이닉스 생산직 직원이라고 밝힌 A씨의 게시글이 올라왔다. 블라인드는 소속 회사 소속임을 인증해야 가입이 가입할 수 있는 직장인 온라인 커뮤니티다.

경기 이천 SK하이닉스 본사. 사진=강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

A씨는 "중학교 때 공부를 안 해서 인문계는 꿈도 꾸지 않고 취업이나 일찍 하려 했다"며 "동네 공업고등학교에 진학했다가 편하게 전교 2등하고 지난해 이직해서 들어왔다"고 적었다.

이어 "학원 등을 한 번도 다닌 적이 없어서 돈 들 일도 없었다. 이만한 가성비 루트가 없다"며 "인생은 메타인지가 중요한 것 같다"고 말했다.

다만 A씨는 업무 강도는 높은 편이라고 전했다. 그는 "물론 교대가 힘들긴 하다"며 "그래도 통장 보면 배부르다"고 했다.

이후 이 글이 화제가 되자 A씨는 "당연히 사무직과 생산직은 입사 난도가 다른 것도 잘 알고 있다"며 "나는 스스로 수준 파악이 잘 되는 사람이기에 4년제 대학에 가도 대기업은커녕 중견기업도 못 갈 것 같아서 일찍 취업한 사례"고 말했다.

그러면서 "물론 나 말고 스펙 좋고 뛰어난 분이 붙으실 수도 있었을 것이다. 당연히 운도 많이 따라줘야 한다고 생각한다"고 덧붙였다.

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SK하이닉스는 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 올해 1분기 역대급 실적이 전망되고 있다. 임직원 성과급에 대한 기대감도 큰데, 글로벌 투자은행 맥쿼리증권은 SK하이닉스의 내년 영업이익을 447조원으로 추정했다. 이 경우 초과이익분배금(PS) 재원은 약 44조7000억원 수준으로 이를 전체 임직원 수(약 3만4500명)로 나누면 1인당 평균 12억9000만원 수준의 성과급을 받을 수 있다는 계산이 나온다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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