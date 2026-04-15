대신증권 계열사 대신자산신탁은 현재 재개발 추진 중인 서울 관악구 '신림5구역'에 대한 사업시행자 지정 고시 신청을 완료했다고 15일 밝혔다.

김송규 대신자산신탁 대표이사(오른쪽 세번째)와 권기백 신림5구역 추진준비위원장(왼쪽 네번째)이 관악구청에 사업시행자 지정 고시 신청을 완료했다. 대신증권 AD 원본보기 아이콘

이번 신청은 토지등소유자 동의서 징구 개시 25일 만에 이뤄졌다. 토지등소유자만 2600여명에 달하는 대형 정비사업임에도 불구하고 주민 참여가 빠르게 형성된 데 따른 결과다.

신림5구역은 서울 관악구 신림동 412번지 일대 약 16만 9069㎡ 규모로, 향후 재개발을 통해 지하 3층~지상 34층, 약 3,900세대의 주거단지로 거듭날 예정이다.

대신자산신탁은 신탁방식 정비사업 구조를 기반으로 초기 단계부터 체계적인 관리 역량을 적용해 사업 전반의 안정성과 효율성을 높인다는 계획이다.

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김송규 대신자산신탁 대표이사는 "대규모 재개발임에도 초기 동의 확보가 빠르게 이뤄진 것은 사업에 대한 신뢰와 기대가 반영된 결과"라며 "전 과정을 통합 관리해 모든 소유자가 만족할 수 있는 개발을 추진할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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