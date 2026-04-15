국립대병원 'AI 진료시스템' 구축에 120억 지원

복지부, 뇌졸중·치매 조기진단부터 심혈관 위험평가까지

의료진 행정업무 부담 덜어 환자진료·연구에 집중

국립대학교병원을 비롯한 권역책임의료기관이 인공지능(AI) 기반 진료 시스템을 도입하고 활용할 수 있도록 정부가 국비 142억원을 지원한다.

보건복지부는 'AI 기반 진료시스템 지원사업'을 통해 권역책임의료기관에 1차로 120억원을, 하반기 추가 공모를 통해 22억원을 지원한다고 15일 밝혔다.

올해 처음으로 추진되는 이 사업은 전국 17개 시·도에서 고난도 필수의료를 책임지는 거점 병원들이 실제 현장에서 AI 진료시스템을 활용해 국민에게 더욱 안전한 의료서비스를 제공하는 데 초점을 뒀다.

먼저 환자의 상태를 실시간으로 분석하는 AI 시스템을 도입해 응급 상황 발생 시 신속하게 대처하도록 한다. 충북대학교병원과 부산대병원은 입원환자의 생체신호와 검사 데이터를 실시간 분석해 심정지, 패혈증 등 급성질환을 사전에 예측하는 AI 시스템을 구축한다. 이를 통해 의료진은 위험 환자를 조기에 발견하고 신속하게 대응할 수 있어 환자의 사망 위험을 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

경북대병원은 병상 단위에서 환자의 움직임과 상태를 분석해 낙상 위험을 실시간으로 감지하는 'AI 환자안전 모니터링 시스템'을 도입한다. 이를 통해 거동이 불편한 고령 환자의 낙상 사고를 예방하고 보다 안전한 입원 환경을 제공하게 된다.

암 등 중증질환을 정확하게 진단할 수 있는 영상의학 분야의 AI 도입도 가속화된다. 전북대병원과 부산대병원은 흉부 엑스레이(X-ray)와 컴퓨터단층촬영(CT) 영상을 AI가 분석해 폐 질환과 암 등 의심 병변을 자동으로 찾아주는 보조 시스템을 도입한다. 이를 통해 의료진의 판독 정확도가 높아지고 암 등 중증질환을 보다 조기에 발견할 수 있게 된다.

경상국립대병원은 뇌졸중, 치매 등 중증 뇌 질환을 조기에 진단할 수 있는 AI 영상분석 시스템을 통해 골든타임 내 치료 결정이 가능하도록 한다. 또 제주대학교병원은 흉부 CT 영상을 토대로 관상동맥(심장에 피를 공급하는 혈관)의 협착 정도를 판독하는 심혈관 위험평가 시스템을 도입해 심장질환 대응 역량을 강화한다.

AI 시스템을 통해 의료진이 환자 진료와 연구 등 대학병원 고유 업무에 집중할 수 있도록 행정 부담도 줄인다. 전남대·충남대·전북대병원 등은 의료진이 말로 설명하면 진료기록이 자동으로 작성되는 '음성인식 기반 AI 기록 시스템'을 도입, 의료진이 기록 작성에 소요되는 시간을 줄여 준다.

강원대병원은 환자에게 입원생활 안내, 검사 안내 등을 제공하는 AI 시스템을 도입해 병원 이용 과정에서의 불편을 줄이고, 환자 맞춤형 안내 서비스를 강화한다.

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이형훈 복지부 제2차관은 "AI 진료시스템 도입은 지역 주민들을 위한 진료 역량을 높이는 핵심 수단"이라며 "앞으로도 국립대병원 등 권역책임의료기관이 지역의 핵심 의료기관으로 자리매김하고 신뢰받는 병원으로 기능할 수 있도록 종합적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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