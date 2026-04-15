트럼프 시대 한국의 대응전략 다뤄

메인비즈협회(한국경영혁신중소기업협회)는 15일 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 '제148회 굿모닝CEO학습'을 개최했다고 15일 밝혔다.

이날 행사에는 약 300여명이 참석한 가운데 전국 회원사를 대상으로 온라인 생중계도 병행했다.

이문영 서울대학교 통일평화연구원 교수가 15일 제148회 굿모닝CEO학습에서 강연하고 있다. 메인비즈협회 AD 원본보기 아이콘

연사로 나선 이문영 서울대학교 통일평화연구원 교수는 '트럼프 시대 국제정세 변화와 한국의 대응전략'을 주제로 미국·이란 간 무력 충돌 등으로 긴장이 지속되는 가운데, 국제 정세의 변화와 이에 따른 한국의 대응 전략을 다양한 사례를 들어 설명했다.

이문영 교수는 러시아와 한반도를 넘어 국제 정세 전반과 정치, 외교 방향에 대해 통찰력 있는 견해를 제시하는 전문가로 대중에게 널리 알려져 있다.

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김명진 메인비즈협회 회장은 "미국·이란 간 사태가 조속히 종식되기를 바란다"며 "이번 강연이 세계 경제의 대격변 속에서 국제 정세를 이해하고, 우리 기업의 대응 방향을 모색하는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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